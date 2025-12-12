Φωτιά σε εμπορικό πλοίο τουρκικής ιδιοκτησίας μετά από ρωσική επίθεση στο λιμάνι της Οδησσού - Δείτε βίντεο
Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανέφερε επιθέσεις με πυραύλους και με drones στην περιοχή

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της σε εμπορικό πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου τουρκικής ιδιοκτησίας  στο λιμάνι της Οδησσού στην Ουκρανία μετά από επίθεση της Ρωσίας.

Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανέφερε επιθέσεις με πυραύλους και με drones στην περιοχή.



Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε ότι η επίθεση αυτή καταδεικνύει ότι η Μόσχα δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του σχεδόν τετραετούς πολέμου.

Η τουρκική διαχειρίστρια εταιρεία Cenk Denizcilik ανακοίνωσε λίγο νωρίτερα πως το τουρκικής ιδιοκτησίας φορτηγό πλοίο CENK T υπέστη ζημιές από πυραυλική επίθεση σήμερα στο λιμάνι Τσερνομόρσκ. Η εταιρεία τόνισε ότι το CENK T, το οποίο εκτελεί δρομολόγια μεταξύ του τουρκικού λιμανιού στο Καράσου και της ουκρανικής Οδησσού, επλήγη λίγο μετά τον ελλιμενισμό, προκαλώντας πυρκαγιά την οποία ρυμουλκά και ομάδες πυρόσβεσης του λιμανιού αργότερα προσπάθησαν να θέσουν υπό έλεγχο.



Λίγο νωρίτερα δύο πηγές με γνώση του θέματος δήλωσαν στο Reuters ότι ένα πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου σε λιμάνι της ουκρανκής επαρχίας της Οδησσού υπέστη ζημιές και τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από ρωσική επίθεση. Μία από τις πηγές τόνισε ότι το πλοίο βρισκόταν στο λιμάνι Τσερνομόρσκ, ένα από τα τρία μεγάλα λιμάνια της επαρχίας της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα.

Η Πολεμική Αεροπορία Ουκρανίας ανέφερε σήμερα επιθέσεις με πυραύλους και drones στην περιοχή της Οδησσού.
