Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια μια μακρινή και αφηρημένη έννοια. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που αγγίζει την καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού – από το κόστος της ενέργειας, μέχρι την ασφάλεια της κατοικίας και της υγείας των μελών της οικογένειας.
Φωτιά σε εμπορικό πλοίο τουρκικής ιδιοκτησίας μετά από ρωσική επίθεση στο λιμάνι της Οδησσού - Δείτε βίντεο
Φωτιά σε εμπορικό πλοίο τουρκικής ιδιοκτησίας μετά από ρωσική επίθεση στο λιμάνι της Οδησσού - Δείτε βίντεο
Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανέφερε επιθέσεις με πυραύλους και με drones στην περιοχή
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της σε εμπορικό πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου τουρκικής ιδιοκτησίας στο λιμάνι της Οδησσού στην Ουκρανία μετά από επίθεση της Ρωσίας.
Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανέφερε επιθέσεις με πυραύλους και με drones στην περιοχή.
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε ότι η επίθεση αυτή καταδεικνύει ότι η Μόσχα δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του σχεδόν τετραετούς πολέμου.
Η τουρκική διαχειρίστρια εταιρεία Cenk Denizcilik ανακοίνωσε λίγο νωρίτερα πως το τουρκικής ιδιοκτησίας φορτηγό πλοίο CENK T υπέστη ζημιές από πυραυλική επίθεση σήμερα στο λιμάνι Τσερνομόρσκ. Η εταιρεία τόνισε ότι το CENK T, το οποίο εκτελεί δρομολόγια μεταξύ του τουρκικού λιμανιού στο Καράσου και της ουκρανικής Οδησσού, επλήγη λίγο μετά τον ελλιμενισμό, προκαλώντας πυρκαγιά την οποία ρυμουλκά και ομάδες πυρόσβεσης του λιμανιού αργότερα προσπάθησαν να θέσουν υπό έλεγχο.
Λίγο νωρίτερα δύο πηγές με γνώση του θέματος δήλωσαν στο Reuters ότι ένα πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου σε λιμάνι της ουκρανκής επαρχίας της Οδησσού υπέστη ζημιές και τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από ρωσική επίθεση. Μία από τις πηγές τόνισε ότι το πλοίο βρισκόταν στο λιμάνι Τσερνομόρσκ, ένα από τα τρία μεγάλα λιμάνια της επαρχίας της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα.
Η Πολεμική Αεροπορία Ουκρανίας ανέφερε σήμερα επιθέσεις με πυραύλους και drones στην περιοχή της Οδησσού.
Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανέφερε επιθέσεις με πυραύλους και με drones στην περιοχή.
🚨حريق كبير على متن السفينة المستهدفة في تشورنومورسك وهي سفينة رورو تابعة لشركة CENK#ship #roro #odessa #chornomorsk #port #sea #ukraine #russia #shipping #theseainarabic pic.twitter.com/kpXSTiX9kz— The Sea In Arabic البحر بالعربي (@Theseainarabic) December 12, 2025
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε ότι η επίθεση αυτή καταδεικνύει ότι η Μόσχα δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του σχεδόν τετραετούς πολέμου.
Η τουρκική διαχειρίστρια εταιρεία Cenk Denizcilik ανακοίνωσε λίγο νωρίτερα πως το τουρκικής ιδιοκτησίας φορτηγό πλοίο CENK T υπέστη ζημιές από πυραυλική επίθεση σήμερα στο λιμάνι Τσερνομόρσκ. Η εταιρεία τόνισε ότι το CENK T, το οποίο εκτελεί δρομολόγια μεταξύ του τουρκικού λιμανιού στο Καράσου και της ουκρανικής Οδησσού, επλήγη λίγο μετά τον ελλιμενισμό, προκαλώντας πυρκαγιά την οποία ρυμουλκά και ομάδες πυρόσβεσης του λιμανιού αργότερα προσπάθησαν να θέσουν υπό έλεγχο.
❗️A civilian cargo ship is on fire in the port of Odesa after a Russian missile attack.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 12, 2025
According to reports, this is a Turkish Cenk T.
Meanwhile, Putin and President Erdogan had a meeting today. They discussed the war in Ukraine, among other things.
President Erdogan… pic.twitter.com/zijuhJW2KQ
Λίγο νωρίτερα δύο πηγές με γνώση του θέματος δήλωσαν στο Reuters ότι ένα πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου σε λιμάνι της ουκρανκής επαρχίας της Οδησσού υπέστη ζημιές και τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από ρωσική επίθεση. Μία από τις πηγές τόνισε ότι το πλοίο βρισκόταν στο λιμάνι Τσερνομόρσκ, ένα από τα τρία μεγάλα λιμάνια της επαρχίας της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα.
Η Πολεμική Αεροπορία Ουκρανίας ανέφερε σήμερα επιθέσεις με πυραύλους και drones στην περιοχή της Οδησσού.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα