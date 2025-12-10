Σε κλίμα συγκίνησης η κόρη της Μαρία Ματσάδο παρέλαβε το Νόμπελ Ειρήνης, δείτε βίντεο
Οι παριστάμενοι όρθιοι της χάρισαν ένα παρατεταμένο χειροκρότημα, ενώ η Επιτροπή δημοσίευσε ηχητικό μήνυμα της φετινής νικήτριας που φέρεται να είναι καθ'οδόν προς το Όσλο
Σύμφωνα με την Επιτροπή, η Ματσάδο βρίσκεται καθ' οδόν προς το Όσλο και μάλιστα ακούστηκε και τηλεφωνικό της μήνυμα με αφορμή τη βράβευσή της, κάτι που αναρτήθηκε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Επιτροπής για το Βραβείο Νόμπελ.
«Μόλις φτάσω, θα μπορώ να αγκαλιάσω όλη μου την οικογένεια και τα παιδιά μου που δεν έχω δει εδώ και δύο χρόνια, καθώς και τόσους πολλούς Βενεζουελάνους που ζουν στη Νορβηγία που γνωρίζω ότι μοιράζονται τον αγώνα μας», είπε η Ματσάδο, λίγο πριν επιβιβαστεί στην πτήση που θα τη μετέφερε στην πρωτεύουσα της Νορβηγίας.
Σε βίντεο που επίσης αναρτήθηκε στον λογαριασμό της Επιτροπής στο Χ, η κόρη της Ματσάδο παρέλαβε το βραβείο για λογαριασμό της μητέρας της εμφανώς συγκινημένη., με τους παριστάμενους να σηκώνονται από τις θέσεις τους και να της χαρίζουν ένα πολύ ζεστό και παρατεταμένο χειροκρότημα.
"As soon as I arrive I will be able to embrace all my family and my children that I have not seen for two years and so many Venezuelan-Norwegians that I know share our struggle."— The Nobel Prize (@NobelPrize) December 10, 2025
Listen to 2025 peace laureate Maria Corina Machado's exclusive phone call that took place earlier… pic.twitter.com/oOwsklo35k
Στη συνέχεια, η Άνα Κορίνα Σόσα διάβασε την ομιλία της μητέρας της, μεταφέροντας στο ακροατήριο το μήνυμα πως η μητέρα της «είναι αποφασισμένη να ζήσει σε μια ελεύθερη Βενεζουέλα και ποτέ δεν θα εγκαταλείψει αυτόν τον σκοπό». Το Νόμπελ απονεμήθηκε στη Ματσάδο για «τον αγώνα της για μια δίκαιη και ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία», σε μια περίοδο που η χώρα της παραμένει βαθιά διχασμένη και πολιτικά αποσταθεροποιημένη.
Watch the very moment Maria Corina Machado’s daughter Ana collected this year’s Nobel Peace Prize medal and diploma on behalf of her mother.— The Nobel Prize (@NobelPrize) December 10, 2025
Machado was awarded the 2025 Nobel Peace Prize for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela.
Learn… pic.twitter.com/gLORIbv50T
This is the story of a people and their long march toward freedom.— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) December 10, 2025
What an honor to hear my Nobel Peace Prize 2025 acceptance speech in the voice of my daughter — and to know that very soon, I’ll be able to embrace her and my family again. pic.twitter.com/uyrUOjVQpj
