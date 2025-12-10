Σε κλίμα συγκίνησης η κόρη της Μαρία Ματσάδο παρέλαβε το Νόμπελ Ειρήνης, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Μαρία Κορίνα Ματσάδο Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης

Σε κλίμα συγκίνησης η κόρη της Μαρία Ματσάδο παρέλαβε το Νόμπελ Ειρήνης, δείτε βίντεο

Οι παριστάμενοι όρθιοι της χάρισαν ένα παρατεταμένο χειροκρότημα, ενώ η Επιτροπή δημοσίευσε ηχητικό μήνυμα της φετινής νικήτριας που φέρεται να είναι καθ'οδόν προς το Όσλο

Σε κλίμα συγκίνησης η κόρη της Μαρία Ματσάδο παρέλαβε το Νόμπελ Ειρήνης, δείτε βίντεο
3 ΣΧΟΛΙΑ
Η κόρη της Μαρία Κορίνα Ματσάδο, Άνα Κορίνα Σόσα, παρέλαβε για λογαριασμό της μητέρας της το Νόμπελ Ειρήνης σε επίσημη τελετή που πραγματοποιήθηκε απόψε στο Όσλο. 

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η Ματσάδο βρίσκεται καθ' οδόν προς το Όσλο και μάλιστα ακούστηκε και τηλεφωνικό της μήνυμα με αφορμή τη βράβευσή της, κάτι που αναρτήθηκε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Επιτροπής για το Βραβείο Νόμπελ.

«Μόλις φτάσω, θα μπορώ να αγκαλιάσω όλη μου την οικογένεια και τα παιδιά μου που δεν έχω δει εδώ και δύο χρόνια, καθώς και τόσους πολλούς Βενεζουελάνους που ζουν στη Νορβηγία που γνωρίζω ότι μοιράζονται τον αγώνα μας», είπε η Ματσάδο, λίγο πριν επιβιβαστεί στην πτήση που θα τη μετέφερε στην πρωτεύουσα της Νορβηγίας.
Σε βίντεο που επίσης αναρτήθηκε στον λογαριασμό της Επιτροπής στο Χ, η κόρη της Ματσάδο παρέλαβε το βραβείο για λογαριασμό της μητέρας της εμφανώς συγκινημένη., με τους παριστάμενους να σηκώνονται από τις θέσεις τους και να της χαρίζουν ένα πολύ ζεστό και παρατεταμένο χειροκρότημα.

Στη συνέχεια, η Άνα Κορίνα Σόσα διάβασε την ομιλία της μητέρας της,  μεταφέροντας στο ακροατήριο το μήνυμα πως η μητέρα της «είναι αποφασισμένη να ζήσει σε μια ελεύθερη Βενεζουέλα και ποτέ δεν θα εγκαταλείψει αυτόν τον σκοπό». Το Νόμπελ απονεμήθηκε στη Ματσάδο για «τον αγώνα της για μια δίκαιη και ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία», σε μια περίοδο που η χώρα της παραμένει βαθιά διχασμένη και πολιτικά αποσταθεροποιημένη.


Κλείσιμο
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Σταμάτης Κριμιζής: Το νόημα της ζωής είναι να δημιουργήσουμε γνώση για τις επόμενες γενιές

Σταμάτης Κριμιζής: Το νόημα της ζωής είναι να δημιουργήσουμε γνώση για τις επόμενες γενιές

Ο διακεκριμένος επιστήμονας φωτίζει τα κρυμμένα μυστικά του διαστήματος, εξηγεί γιατί είναι απίθανο να είμαστε μόνοι στο σύμπαν, θεωρεί ότι η εποίκηση του Αρη δεν είναι ένα βιώσιμο πρότζεκτ και επισημαίνει την αποστολή που έχουμε ως ανθρωπότητα στον πλανήτη Γη.

Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με απόλυτη επιτυχία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ιδιωτικού - δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ολοκληρώθηκαν τα έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop Mornos.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης