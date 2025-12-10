Σε κλίμα συγκίνησης η κόρη της Μαρία Ματσάδο παρέλαβε το Νόμπελ Ειρήνης, δείτε βίντεο

"As soon as I arrive I will be able to embrace all my family and my children that I have not seen for two years and so many Venezuelan-Norwegians that I know share our struggle."



Listen to 2025 peace laureate Maria Corina Machado's exclusive phone call that took place earlier… pic.twitter.com/oOwsklo35k — The Nobel Prize (@NobelPrize) December 10, 2025

Watch the very moment Maria Corina Machado’s daughter Ana collected this year’s Nobel Peace Prize medal and diploma on behalf of her mother.



Machado was awarded the 2025 Nobel Peace Prize for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela.



Learn… pic.twitter.com/gLORIbv50T — The Nobel Prize (@NobelPrize) December 10, 2025

μεταφέροντας στο ακροατήριο το μήνυμα πως η μητέρα της

«

είναι αποφασισμένη να ζήσει σε μια ελεύθερη Βενεζουέλα και ποτέ δεν θα εγκαταλείψει αυτόν τον σκοπό

».

Το Νόμπελ απονεμήθηκε στη

Ματσάδο

για

«

τον αγώνα της για μια δίκαιη και ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία

»,

σε μια περίοδο που η χώρα της παραμένει βαθιά διχασμένη και πολιτικά αποσταθεροποιημένη.







This is the story of a people and their long march toward freedom.



What an honor to hear my Nobel Peace Prize 2025 acceptance speech in the voice of my daughter — and to know that very soon, I’ll be able to embrace her and my family again. pic.twitter.com/uyrUOjVQpj — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) December 10, 2025