Ακυρώθηκε η εμφάνιση της Ματσάδο στο Όσλο για το Νόμπελ Ειρήνης: Άγνωστο πού βρίσκεται
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ματσάδο πιθανόν έλαβε βοήθεια από τις ΗΠΑ για να διαφύγει από τη Βενεζουέλα μέσω του Πουέρτο Ρίκο
Η σημερινή συνέντευξη Τύπου στο Όσλο με την κάτοχο του Νόμπελ Ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, ακυρώθηκε, σύμφωνα με το Νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ, το οποίο πρόσθεσε ότι «δεν έχει καμία πληροφορία» για το πού βρίσκεται η πολιτικός.
Η Ματσάδο εμφανίστηκε για τελευταία φορά δημόσια στις 9 Ιανουαρίου σε διαδήλωση στο Καράκας, διαμαρτυρόμενη για την ορκωμοσία του Νικολάς Μαδούρο για την τρίτη θητεία του.
Η συνέντευξη Τύπου, που παραδοσιακά πραγματοποιείται από τον βραβευμένο με Νόμπελ την παραμονή της τελετής απονομής, αναμενόταν να είναι η πρώτη δημόσια εμφάνιση της 58χρονης εδώ και 11 μήνες. Ωστόσο, αναβλήθηκε λίγες ώρες πριν την έναρξή της σήμερα Τρίτη και λίγες ώρες αργότερα ακυρώθηκε.
Το Ίδρυμα δήλωσε ότι η Ματσάδο «έχει δηλώσει σε συνεντεύξεις πόσο δύσκολο θα είναι το ταξίδι της στο Όσλο της Νορβηγίας». Πάντως, η οικογένειά της είχε φτάσει στην πρωτεύουσα της Νορβηγίας για την τελετή της Τετάρτης. Ούτε η ίδια η μητέρα της δεν την έχει δει από τον Ιανουάριο.
Η ομάδα της Ματσάδο δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.
Ο Guardian αναφέρει ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, η Ματσάδο έχει φτάσει στην Ευρώπη. Πιθανόν έλαβε βοήθεια από τις ΗΠΑ για να διαφύγει από τη Βενεζουέλα μέσω του Πουέρτο Ρίκο.
Στη χώρα της κατηγορείται για «πράξεις συνωμοσίας, υποκίνηση μίσους και τρομοκρατία». Αν φύγει από τη χώρα για το Νόμπελ θα θεωρείται και «φυγάς».
Ο Guardian αναφέρει ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, η Ματσάδο έχει φτάσει στην Ευρώπη. Πιθανόν έλαβε βοήθεια από τις ΗΠΑ για να διαφύγει από τη Βενεζουέλα μέσω του Πουέρτο Ρίκο.
Στη χώρα της κατηγορείται για «πράξεις συνωμοσίας, υποκίνηση μίσους και τρομοκρατία». Αν φύγει από τη χώρα για το Νόμπελ θα θεωρείται και «φυγάς».
