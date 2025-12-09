H Κάγια Κάλλας απάντησε στην Ουάσινγκτον για τις ελευθερίες: Αυτήν την κριτική να κάνετε προς τη Ρωσία, όχι την Ευρωπαϊκή Ένωση
ΚΟΣΜΟΣ
Κάγια Κάλλας ΗΠΑ Ευρωπαϊκή Ένωση Ντόναλντ Τραμπ

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας απάντησε στα όσα αναφέρονται στην έκθεση του Λευκού Οίκου για τη Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας – Σημείωσε ότι η Ευρώπη παραμένει ο μεγαλύτερος σύμμαχος των ΗΠΑ

Αιχμηρή έναντι της Ουάσινγκτον εμφανίστηκε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας, σημειώνοντας ότι οι επικρίσεις περί ελευθεριών στην ΕΕ θα πρέπει να κατευθυνθούν ίσως στη Ρωσία.

Σχολιάζοντας σε επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την έκθεση του Λευκού Οίκου για τη Στρατηγική Εθνικής Ασφαλείας που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή, η Κάγια Κάλλας τόνισε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πεμπτουσία της ελευθερίας».

«Αυτή η κριτική σχετικά με τις ελευθερίες θα πρέπει να στραφεί προς διαφορετική κατεύθυνση. Προς τη Ρωσία ίσως, όπου η ελευθερία του Τύπου είναι υπό απαγόρευση, όπου η αντιπολίτευση είναι απαγορευμένη, όπου το Χ ή Twitter, όπως εμείς το ξέρουμε, είναι επίσης απαγορευμένο», είπε, σχολιάζοντας τις επικρίσεις των ΗΠΑ για το πρόστιμο κατά της πλατφόρμας Χ του Έλον Μασκ.

Ερωτηθείσα για την αμερικανική κριτική, η Κάλλας εκτίμησε ότι «έγινε ως πρόκληση» και επανέλαβε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ο μεγαλύτερος σύμμαχος των ΗΠΑ.
