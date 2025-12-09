Τον Ζελένσκι υποδέχτηκε ο Πάπας Λέων, ζήτησε να συνεχιστούν οι διπλωματικές προσπάθειες για την ειρήνη
Τον Ζελένσκι υποδέχτηκε ο Πάπας Λέων, ζήτησε να συνεχιστούν οι διπλωματικές προσπάθειες για την ειρήνη

Η σημερινή ήταν η δεύτερη φορά που ο Πάπας Λέων υποδέχθηκε τον Ζελένσκι στο παπικό ανάκτορο Καστέλ Γκαντόλφο, έξω από τη Ρώμη - Ο Ζελένσκι αναμένεται να συναντήσει την Τζόρτζια Μελόνι αργότερα σήμερα

Τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποδέχτηκε το πρωί της Τρίτης ο Πάπας Λέων ΙΔ στο Καστέλ Γκαντόλφο.

Σύμφωνα με την υπηρεσία Τύπου του Βατικανού, η συνάντηση του Ουκρανού προέδρου με τον ποντίφικα επικεντρώθηκε στην τρέχουσα κατάσταση του πολέμου στην Ουκρανία, με τον Πάπα να τονίζει τη σημασία της συνέχισης του διαλόγου και να εκφράζει την ελπίδα του για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη.



Ο Πάπας Λέων υπογράμμισε την ανάγκη για τις διπλωματικές πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να επιτευχθεί μια ειρηνική λύση στην ουκρανική σύγκρουση. Επιπλέον, ανέφερε το ζήτημα των αιχμαλώτων πολέμου και τη σημασία της διασφάλισης της επιστροφής των Ουκρανών παιδιών στις οικογένειές τους.



Η σημερινή ήταν η δεύτερη φορά που ο Πάπας Λέων υποδέχθηκε τον Πρόεδρο Ζελένσκι στο παπικό ανάκτορο, μετά την πρώτη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουλίου.

Ο Ζελένσκι αναμένεται να συναντήσει την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι στη Ρώμη αργότερα σήμερα.
