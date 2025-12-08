Σουηδία: Αναίσθητος ήταν ο οδηγός του λεωφορείου που έπεσε πάνω σε κόσμο στη Στοκχόλμη και σκότωσε τρία άτομα
Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει η έρευνα της Αρχής Διερεύνησης Ατυχημάτων της Σουηδίας - Το δυστύχημα είχε σημειωθεί στα μέσα Νοεμβρίου στο κέντρο της Στοκχόλμης

Η Αρχή Διερεύνησης Ατυχημάτων της Σουηδίας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι δεν θα συστήσει επίσημη έρευνα για το δυστύχημα με το λεωφορείο που σημειώθηκε την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου στη λεωφόρο Βαλαλαβέγκεν, στο κέντρο της Στοκχόλμης. Από το τραγικό περιστατικό, έχασαν τη ζωή τους τρεις γυναίκες.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η εφημερίδα Dagens Nyheter, η απόφαση ελήφθη επειδή έχει πλέον αποσαφηνιστεί ότι το περιστατικό προκλήθηκε από αιφνίδιο πρόβλημα υγείας του οδηγού. Ο υπηρεσιακός γενικός διευθυντής της Αρχής, Γιόνας Μπέκστραντ, δήλωσε στο ίδιο μέσο ότι «υπάρχουν κάμερες στο λεωφορείο που δείχνουν πως ο οδηγός δεν είχε συνείδηση τη στιγμή του συμβάντος».

Την ίδια ώρα, η Εισαγγελία συνεχίζει τη νομική διερεύνηση της υπόθεσης. Η Καρολίνα Φρομ, μιλώντας στην εφημερίδα, ανέφερε ότι «είναι αβέβαιο πότε ο εισαγγελέας μπορεί να λάβει απόφαση επί της υπόθεσης», χωρίς να διευκρινίσει το χρονοδιάγραμμα των επόμενων βημάτων.

Η δικηγόρος του οδηγού, σχολιάζοντας στην Expressen την απόφαση της Αρχής Διερεύνησης Ατυχημάτων, τόνισε ότι «έχω απλώς δει τη σχετική πληροφορία στα μέσα ενημέρωσης και δεν την έχω διασταυρώσει με τον εισαγγελέα. Και δεν έχω κάτι επιπλέον να προσθέσω πέρα από αυτό».
