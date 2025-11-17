Ταυτοποιήθηκαν οι τρεις γυναίκες που παρασύρθηκαν και σκοτώθηκαν από λεωφορείο στη Στοκχόλμη
Ταυτοποιήθηκαν οι τρεις γυναίκες που παρασύρθηκαν και σκοτώθηκαν από λεωφορείο στη Στοκχόλμη
Σύμφωνα με σουηδικά ΜΜΕ δεν υπάρχουν ενδείξεις που να συνδέουν το περιστατικό με εγκληματική ενέργεια
Δύο Σουηδέζες και μια υπήκοος άλλης ευρωπαϊκής χώρας ήταν οι τρεις άνθρωποι που παρασύρθηκαν και σκοτώθηκαν από λεωφορείο στη Στοκχόλμη την προηγούμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε σήμερα η σουηδική αστυνομία.
Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, λίγο μετά τις 15:00 (τοπική ώρα, 16:00 στην Ελλάδα) όταν ένα άδειο διώροφο λεωφορείο προσέκρουσε σε στάση λεωφορείου σε πολυσύχναστο δρόμο της σουηδικής πρωτεύουσας.
Η έρευνα των αρχών για την εξακρίβωση των αιτίων του δυστυχήματος συνεχίζεται. Σουηδικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως δεν υπάρχουν ενδείξεις που να συνδέουν το περιστατικό με εγκληματική ενέργεια. Η εφημερίδα Dagens Nyheter πιθανολογεί ότι ο οδηγός μπορεί να αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία.
Ο οδηγός του λεωφορείου έχει τεθεί υπό κράτηση, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.
«Το έργο της αστυνομίας για την ταυτοποίηση των τριών ανθρώπων που σκοτώθηκαν στο τροχαίο της Παρασκευής (…) έχει ολοκληρωθεί», αναφέρει η ανακοίνωση της σουηδικής αστυνομίας. «Δύο εξ αυτών ήταν γυναίκες περίπου 60 ετών. Η αστυνομία έχει ενημερώσει τις οικογένειές τους για τον θάνατό τους. Σκοτώθηκε επίσης μια γυναίκα περίπου 50 ετών. Η αστυνομία αναζητεί τους συγγενείς της σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα», η οποία δεν διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.
Άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων δύο εξακολουθούν να νοσηλεύονται μέχρι σήμερα.
Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, λίγο μετά τις 15:00 (τοπική ώρα, 16:00 στην Ελλάδα) όταν ένα άδειο διώροφο λεωφορείο προσέκρουσε σε στάση λεωφορείου σε πολυσύχναστο δρόμο της σουηδικής πρωτεύουσας.
Η έρευνα των αρχών για την εξακρίβωση των αιτίων του δυστυχήματος συνεχίζεται. Σουηδικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως δεν υπάρχουν ενδείξεις που να συνδέουν το περιστατικό με εγκληματική ενέργεια. Η εφημερίδα Dagens Nyheter πιθανολογεί ότι ο οδηγός μπορεί να αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία.
Ο οδηγός του λεωφορείου έχει τεθεί υπό κράτηση, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.
«Το έργο της αστυνομίας για την ταυτοποίηση των τριών ανθρώπων που σκοτώθηκαν στο τροχαίο της Παρασκευής (…) έχει ολοκληρωθεί», αναφέρει η ανακοίνωση της σουηδικής αστυνομίας. «Δύο εξ αυτών ήταν γυναίκες περίπου 60 ετών. Η αστυνομία έχει ενημερώσει τις οικογένειές τους για τον θάνατό τους. Σκοτώθηκε επίσης μια γυναίκα περίπου 50 ετών. Η αστυνομία αναζητεί τους συγγενείς της σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα», η οποία δεν διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.
Άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων δύο εξακολουθούν να νοσηλεύονται μέχρι σήμερα.
Ειδήσεις σήμερα:
«Η Ευρώπη ίσως έζησε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι» προειδοποίησε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας - Η αντίδραση της Μόσχας
Ανατροπή με την οικογένεια τουριστών που ξεκληρίστηκε στην Κωνσταντινούπολη - Μπορεί να δηλητηριάστηκαν από απολύμανση, λένε οι Αρχές
Απίθανη ατάκα της Ντακότα Τζόνσον στον Γιώργο Λάνθιμο: Ξέρεις ότι υπάρχουν κι άλλες ηθοποιοί εκτός από την Έμα Στόουν
«Η Ευρώπη ίσως έζησε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι» προειδοποίησε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας - Η αντίδραση της Μόσχας
Ανατροπή με την οικογένεια τουριστών που ξεκληρίστηκε στην Κωνσταντινούπολη - Μπορεί να δηλητηριάστηκαν από απολύμανση, λένε οι Αρχές
Απίθανη ατάκα της Ντακότα Τζόνσον στον Γιώργο Λάνθιμο: Ξέρεις ότι υπάρχουν κι άλλες ηθοποιοί εκτός από την Έμα Στόουν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα