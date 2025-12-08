Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο στο Όσλο, συνελήφθη ένας ύποπτος
ΚΟΣΜΟΣ
Όσλο Πυροβολισμοί Εμπορικό κέντρο

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο συλληφθείς είναι 19 ετών - Ήταν οπλισμένος με κυνηγετικό όπλο και είχε μαζί του ρόπαλο και μαχαίρι

Η αστυνομία της Νορβηγίας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι έλαβε αναφορές για πυροβολισμούς σε εμπορικό κέντρο στο Όσλο, ενώ ο φερόμενος ως δράστης έχει ήδη συλληφθεί.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν έρευνες στον χώρο για τυχόν τραυματίες ή άλλα άτομα που ενδέχεται να εμπλέκονται στο περιστατικό.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο vg.no, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν μέσα στο εμπορικό κέντρο Storo Storsenter. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο συλληφθείς είναι 19 ετών, ήταν οπλισμένος με κυνηγετικό όπλο και είχε μαζί του ρόπαλο και μαχαίρι.

Οι Αρχές έχουν ζητήσει από τους πολίτες να μείνουν μακριά από την περιοχή στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι δράστες.
