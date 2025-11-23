Πυροβολισμοί στο Σικάγο μετά τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου - Ένας νεκρός, τραυματίες πολλοί έφηβοι

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και οκτώ άλλοι τραυματίστηκαν σεαργά το βράδυ της Παρασκευής (ξημερώματα Σαββάτου στην Ελλάδα) στο κέντρο του Σικάγου, λίγες ώρες μετά την επίσημη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου της πόλης.τραυματίστηκαν στο πρώτο περιστατικό, το οποίο, σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 9:50 μ.μ. τοπική ώρα. Δύο άτομα τραυματίστηκαν σε πυροβολισμούς, το ένα θανάσιμα, κατά τη διάρκεια της δεύτερης ένοπλης επίθεσης περίπου 30 λεπτά αργότερα.Κατά τη διάρκεια της πρώτης ένοπλης επίθεσης, αστυνομικοί που περιπολούσαν άκουσαν πυροβολισμούς ενάντια σε μεγάλη ομάδα ατόμων. Οι αστυνομικοί βρήκαν τα επτά θύματα, τα οποία μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία χωρίς σοβαρά τραύματα. Η αστυνομία ανέφερε ότιΤο δεύτερο θύμα, ένας 18χρονος, μεταφέρθηκε στο ίδιο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση με τραύμα από πυροβολισμό στο πόδι.Ο πρόεδρος Τραμπ αναφέρθηκε στο περιστατικό μέσω της πλατφόρμας Truth Social το απόγευα του Σαββάτου το απόγευμα, ισχυριζόμενος ότι σημειώθηκαν «μαζικά εγκλήματα και ταραχές» στο Σικάγο και ότι «πολλοί αστυνομικοί» «δέχθηκαν επίθεση και τραυματίστηκαν σοβαρά». Η αστυνομία δεν ανέφερε ότι τραυματίστηκαν αστυνομικοί.ries to officers.Ακόμη σημείωσε την αντίθεση τόσο του κυβερνήτη του Ιλινόις Τζ. Μπ. Πρίτσκερ όσο και του δημάρχου του Σικάγου Μπράντον Τζόνσον στις προσπάθειες του Λευκού Οίκου να στείλει την Εθνοφρουρά στο Σικάγο. Η κυβέρνηση Τραμπ δήλωσε ότι η κίνηση αυτή είχε στόχο την καταπολέμηση του εγκλήματος και την προστασία της ομοσπονδιακής περιουσίας και του προσωπικού κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων για την καταστολή της μετανάστευσης από την κυβέρνηση.«Ο κυβερνήτης Πρίτσκερ και ο δήμαρχος του Σικάγου με το χαμηλό IQ αρνούνται τη βοήθεια της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για μια κατάσταση που θα μπορούσε να επιλυθεί γρήγορα», έγραψε ο Τραμπ και πρόσθεσε ότι «ο κόσμος φωνάζει: "ΦΕΡΤΕ ΤΟΝ TRUMP!!!"»