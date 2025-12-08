Σε ρόλο παρουσιαστή ο Τραμπ, βράβευσε Σταλόνε, Γκλόρια Γκέινορ και Kiss, δείτε βίντεο

Οι τιμώμενοι

Από την πλευρά του ο Σιλβέστερε Σταλόνε είπε για την τιμή που του έγινε ότι ήταν σαν να βρισκόταν στο «μάτι του τυφώνα». «Είναι ένα καταπληκτικό γεγονός. Αλλά είσαι παγιδευμένος στη μέση του. Είναι δύσκολο να το συνειδητοποιήσεις μέχρι την επόμενη μέρα... αλλά νιώθω απίστευτα ταπεινός».Η Γκλόρια Γκέινορ είπε «μοιάζει με όνειρο. Το να αναγνωρίζεσαι με αυτόν τον τρόπο είναι το αποκορύφωμα.Κορυφαία στιγμή ήταν η τελετή βράβευσης των Κiss καθώς ο πρώτος κιθαρίστας του συγκροτήματος, Ace Frehley, πέθανε τον Οκτώβριο μετά από τραυματισμό. Κατά τη διάρκεια του αφιερώματος στο ροκ συγκρότημα μια μοναχική κόκκινη κιθάρα που έβγαζε καπνό τοποθετήθηκε στη σκηνή σε ανάμνηση του Frehley, ο οποίος ήταν γνωστός για το ότι είχε μια καπνογόνο βόμβα στο όργανό του. Το πρόγραμμα έκλεισε με μια ενθουσιώδη ερμηνεία του «Rock and Roll All Nite» των Kiss, που ξεσήκωσε το κοινό.