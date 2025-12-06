Κάθε εβδομάδα συναντάμε ρωσικά υποβρύχια στη Βαλτική, παραδέχονται οι Σουηδοί
Η περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας αντιμετωπίζει ένα αυξανόμενο φάσμα απειλών, όπως οι υποψίες για υβριδικές επιθέσεις από drone και τα σαμποτάζ υποβρύχιων υποδομών

Ο αρχηγός επιχειρήσεων του σουηδικού ναυτικού δήλωσε ότι το Πολεμικό Ναυτικό της χώρας του συναντά ρωσικά υποβρύχια στη Βαλτική Θάλασσα «σχεδόν κάθε εβδομάδα» ενώ προετοιμάζεται για μεγαλύτερη αύξηση των συναντήσεων σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός ή εκεχειρίας στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Ο πλοίαρχος Μάρκο Πέτκοβιτς δήλωσε ότι η Μόσχα «ενισχύει συνεχώς» την παρουσία της στην περιοχή και ότι η θέαση των σκαφών της αποτελεί μέρος της καθημερινότητας του σουηδικού Ναυτικού.

Ο Πέτκοβιτς δήλωσε ακόμη ότι η Ρωσία αυξάνει τις δυνατότητές της και κατασκευάζει ένα υποβρύχιο κλάσης Kilo κάθε χρόνο στην Αγία Πετρούπολη και στον θύλακα του Καλίνινγκραντ, που βρίσκεται μεταξύ Πολωνίας και Λιθουανίας. Ανέφερε ότι η Ρωσία εφαρμόζει ένα «σκόπιμο και συνεχές πρόγραμμα εκσυγχρονισμού» των πλοίων της.

«Έμείς εκτιμούμε ότι η Ρωσία θα ενισχύσει τις δυνατότητές της στην περιοχή αυτή», είπε ο Πέτκοβιτς και πρόσθεσε ότι «με αυτά τα δεδομένα, ο [σουηδικός] στόλος πρέπει να συνεχίσει να αναπτύσσεται και να επικεντρώνεται στη συνολική εικόνα».

Είπε ακόμη ότι τα πετρελαιοφόρα του σκιώδη στόλου της Ρωσίας θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τέτοια πλοία για την εκτόξευση drones.

Η περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας αντιμετωπίζει ένα αυξανόμενο φάσμα απειλών, αναφέρει ο Guardian, μεταξύ των οποίων οι υποψίες για υβριδικές επιθέσεις από drone, τα σαμποτάζ υποβρύχιων υποδομών αλλά και ο «σκιώδης στόλος» που μεταφέρει αργό πετρέλαιο από τη Ρωσία.

Η Σουηδία φιλοξένησε πρόσφατα μια μεγάλη άσκηση του ΝΑΤΟ για την καταπολέμηση των υποβρυχίων, την Playbook Merlin 25, στην οποία συμμετείχαν εννέα χώρες, μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Γερμανία, η Γαλλία και οι ΗΠΑ. Οι υποβρύχιοι λόφοι της Βαλτικής κοντά στη Σουηδία δυσχεραίνουν την ανίχνευση υποβρυχίων, γιατί τους δίνουν χώρους όπου μπορούν να κρυφτούν.
