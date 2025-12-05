Τουλάχιστον 4 νεκροί σε νέο πλήγμα των ΗΠΑ εναντίον σκάφους στον Ειρηνικό, δείτε βίντεο
Τουλάχιστον 4 νεκροί σε νέο πλήγμα των ΗΠΑ εναντίον σκάφους στον Ειρηνικό, δείτε βίντεο

Οι υπηρεσίες πληροφοριών επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος μετέφερε ναρκωτικά και κινείτο κατά μήκος γνωστής θαλάσσιας οδού λαθραίας μεταφοράς στον ανατολικό Ειρηνικό

Τουλάχιστον 4 νεκροί σε νέο πλήγμα των ΗΠΑ εναντίον σκάφους στον Ειρηνικό, δείτε βίντεο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν χθες Πέμπτη ταχύπλοο το οποίο κατ’ αυτές μετέφερε ναρκωτικά σε διεθνή ύδατα στον ανατολικό Ειρηνικό, σκοτώνοντας τέσσερις άνδρες που επέβαιναν σ’ αυτό.

«Οι υπηρεσίες πληροφοριών επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος μετέφερε ναρκωτικά και κινείτο κατά μήκος γνωστής θαλάσσιας οδού λαθραίας μεταφοράς στον ανατολικό Ειρηνικό», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση»), αναρτώντας αποχαρακτηρισμένο απόσπασμα βίντεο του αεροπορικού πλήγματος, διάρκειας 21 δευτερολέπτων.




Η τελευταία επίθεση έρχεται καθώς το Πεντάγωνο και ο Λευκός Οίκος δυσκολεύονται να απαντήσουν σε ερωτήματα σχετικά με τη νομική βάση της εκστρατείας για τη δολοφονία υπόπτων για λαθρεμπόριο ναρκωτικών με στρατιωτικές επιδρομές, με τους Αμερικανούς νομοθέτες να υπόσχονται να διερευνήσουν την πρώτη τέτοια επίθεση, τον Σεπτέμβριο, στην οποία δύο επιζώντες που κρατούνταν από συντρίμμια σκοτώθηκαν σε επακόλουθη επίθεση.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκεθ έχει αντιμετωπίσει αυξανόμενο έλεγχο για την επίθεση της 2ας Σεπτεμβρίου, μετά από δημοσίευμα της Washington Post ότι είχε δώσει εντολή στον στρατό να «τους σκοτώσει όλους». Ο ναύαρχος των ΗΠΑ που διηύθυνε την επίθεση δήλωσε στους νομοθέτες την Πέμπτη ότι δεν υπήρχε τέτοια εντολή. Ωστόσο, ο Δημοκρατικός Τζιμ Χάιμς περιέγραψε το βίντεο της επίθεσης του Σεπτεμβρίου ως «ένα από τα πιο ανησυχητικά πράγματα που έχω δει στη θητεία μου στη δημόσια υπηρεσία».

Από την πρώτη επίθεση του Σεπτεμβρίου, οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει 21 παρόμοιες επιθέσεις με αποτέλεσμα περισσότερους από 80 θανάτους.
2 ΣΧΟΛΙΑ

