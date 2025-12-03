Σχεδιασμένο στην Ευρώπη και κατασκευασμένο στην Κολωνία, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Ford Explorer συνδυάζει κορυφαία αυτονομία, προηγμένη τεχνολογία και οδηγική άνεση, προσφέροντας ένα SUV που δεν είναι απλώς μέσο μετακίνησης, αλλά εμπειρία οδήγησης και στιλ ζωής. Το Ford που αγαπάς με επιτόκιο 0,9%!
Τα χρήματά τους πίσω θα παίρνουν οι επιβάτες των δημόσιων ΜΜΜ στη Ρώμη σε περίπτωση κακής εξυπηρέτησης
Η ρυθμιστική αρχή ξεκίνησε έρευνα κατά της αρμόδιας εταιρείας τον Φεβρουάριο για «πιθανές αθέμιτες εμπορικές πρακτικές»
Η εταιρεία δημόσιων συγκοινωνιών Atac της Ρώμης δεσμεύτηκε για επιστροφές χρημάτων στους χρήστες των ΜΜΜ σε περιπτώσεις παροχής ανεπαρκούς εξυπηρέτησης, ανακοίνωσε σήμερα η ιταλική Αρχή Ανταγωνισμού, τερματίζοντας μια έρευνα για τον υπό κρατικό έλεγχο εταιρεία συγκοινωνιών.
Antitrust, servizi Atac inadeguati: la società rimborserà i clienti per oltre 3 milioni https://t.co/L2UzXm9j8T pic.twitter.com/33KqpK4Ic2— Repubblica Roma (@rep_roma) December 3, 2025
«Ένα περαιτέρω κίνητρο»Ο γενικός διευθυντής της Atac, Πάολο Αϊέλι χαρακτήρισε τις αποφάσεις της ρυθμιστικής αρχής «ώθηση, ένα περαιτέρω κίνητρο για την επιτάχυνση της πορείας αλλαγής που έχει ξεκινήσει η Atac τα τελευταία χρόνια».
Οι βελτιώσεις περιλαμβάνουν νέα λεωφορεία που ήδη κυκλοφορούν και νέα τραμ που θα αποκαλυφθούν σύντομα, τόνισε ο Αϊέλι.
Στο πλαίσιο των δεσμεύσεών της, η Atac δεσμεύτηκε επίσης να προσλάβει περισσότερο προσωπικό στους σταθμούς του μετρό και να εκπαιδεύσει το υπάρχον προσωπικό, με ετήσια επένδυση 2,6 εκατομμυρίων ευρώ, ανέφερε η αρχή.
