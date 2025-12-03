Δείτε αναλυτικά τις χώρες για τις οποίες μπλόκαρε ο Τραμπ τα αιτήματα μετανάστευσης
Ο κατάλογος περιλαμβάνει μερικές από τις πιο φτωχές και τις πιο ασταθείς χώρες του κόσμου

Η κυβέρνηση Τραμπ ανέστειλε όλα τα αιτήματα για μετανάστευση  που προέρχονται από 19 χώρες, οι οποίες χαρακτηρίσθηκαν υψηλού κινδύνου μερικές ημέρες μετά τους θανάσιμους πυροβολισμούς στην Ουάσινγκτον, δράστης των οποίων φέρεται να είναι ένας αφγανός υπήκοος, ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας.

Η αναστολή αφορά πρόσωπα προερχόμενα από τις δώδεκα χώρες, οι πολίτες των οποίων δεν είχαν ήδη από τον Ιούνιο το δικαίωμα να μεταβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και τους πολίτες άλλων επτά χωρών, που μέχρι τώρα υποβάλλονταν σε περιορισμούς όσον αφορά τις θεωρήσεις εισόδου, σύμφωνα με έγγραφο των μεταναστευτικών υπηρεσιών που είδε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Τα αιτήματα για «πράσινη κάρτα» των υπηκόων των εν λόγω χωρών, όπως και τα αιτήματα πολιτογράφησης, έχουν διακοπεί.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει μερικές από τις πιο φτωχές και τις πιο ασταθείς χώρες του κόσμου.

Τον περασμένο Ιούνιο, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε διατάξει απαγόρευση εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες για τους πολίτες του Αφγανιστάν, της Βιρμανίας, του Τσαντ, της Δημοκρατίας του Κονγκό, της Ισημερινής Γουινέας, της Ερυθραίας, της Αϊτής, του Ιράν, της Λιβύης, της Σομαλίας, του Σουδάν και της Υεμένης.

Οι άλλες επτά χώρες είναι το Μπουρούντι, η Κούβα, το Λάος, η Σιέρα Λεόνε, το Τόγκο, το Τουρκμενιστάν και η Βενεζουέλα.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Κρίστι Νόεμ είχε δηλώσει προχθές, Δευτέρα, το βράδυ μέσω του X πως συνέστησε στον πρόδρο Ντόναλντ Τραμπ «την πλήρη απαγόρευση εισόδου για τους υπηκόους κάθε διαβολεμένης χώρας που έχει κατακλύσει το έθνος μας με φονιάδες, βδέλλες και εξαρτημένους από τα κοινωνικά επιδόματα». «Δεν τους θέλουμε αυτούς, ούτε έναν απ' αυτούς», είχε δηλώσει.

Χθες, Τρίτη, ο Aμερικανός πρόεδρος καταφέρθηκε με τη σειρά του εναντίον της Σομαλίας, λέγοντας ότι οι μετανάστες απ' αυτή τη χώρα της Αφρικής δεν θα πρέπει να είναι ευπρόσδεκτοι στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Δεν τους θέλω στη χώρα μας», είπε.

Μετά την επίθεση της 26ης Νοεμβρίου, που αποδίδεται σε έναν αφγανό υπήκοο και στοίχισε τη ζωή σε μια στρατιωτικό της Εθνοφρουράς, ενώ ένας άλλος στρατιώτης τραυματίσθηκε σοβαρά, η κυβέρνηση Τραμπ έχει παγώσει κάθε απόφαση για χορήγηση ασύλου στις Ηνωμένες Πολιτείες.



