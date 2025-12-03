Τα βίντεο του CNN και του AP από το υπουργικό συμβούλιο Τραμπ: Τα βλέφαρα του προέδρου ήταν βαριά, έκλεισαν αρκετές φορές

Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου είπε ότι ο πρόεδρος Τραμπ «παρακολούθησε προσεκτικά όλο το υπουργικό και συμμετείχε στην 3ωρη μαραθώνια συνεδρίαση»
Κουρασμένος φάνηκε σε CNN και Associated Press ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο υπουργικό συμβούλιο της Τρίτης, το οποίο διήρκησε σχεδόν 2,5 ώρες.
Τα δύο μέσα, μάλιστα, ανήρτησαν βίντεο στο Instagram για να περιγράψουν την εικόνα του Αμερικανού προέδρου με βαριά βλέφαρα.
«Ο Πρόεδρος Τραμπ φάνηκε να αποκοιμάται κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου την Τρίτη. Ενώ τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου τον επαινούσαν, τα μάτια του φάνηκαν να κλείνουν πολλές φορές» έγραψε το CNN παραθέτοντας και απάντηση της εκπροσώπου τύπου του Λευκού Οίκου σύμφωνα με την οποία ο πρόεδρος Τραμπ «παρακολούθησε προσεκτικά όλο το υπουργικό και συμμετείχε στην 3ωρη μαραθώνια συνεδρίαση»
Από την πλευρά της η φωτογράφος του AP, Τζούλια Νίκινσον, μετέφερε τη δική της εμπειρία λέγοντας ότι «ο πρόεδρος Τραμπ μίλησε πολύ για όσα πέτυχε η κυβέρνηση. Οι υπουργοί τον επαινούσαν. Ωστόσο ο Τραμπ ήταν κουρασμένος και αρκετές φορές έκλεισε τα μάτια αλλά ήταν και χαρούμενος με όσα άκουσε».
Η ίδια, μάλιστα, επισήμανε και ένα σκίτσο που έκανε ένας από τους υπουργούς σχολιάζοντας ότι «αυτό είναι κάτι που κάνουμε όλοι όταν μια συζήτηση διαρκεί πολύ ώρα»
