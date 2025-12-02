Σύντομα θα ξεκινήσουμε επιθέσεις σε στόχους στο έδαφος της Βενεζουέλας, θα τσακίσουμε τα καθάρματα, λέει ο Τραμπ
Σύντομα θα ξεκινήσουμε επιθέσεις σε στόχους στο έδαφος της Βενεζουέλας, θα τσακίσουμε τα καθάρματα, λέει ο Τραμπ
Γνωρίζουμε πού ζουν οι κακοί και θα ξεκινήσουμε, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου - Στο κάδρο και η Κολομβία
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι σύντομα θα ξεκινήσει επιθέσεις κατά στόχων μέσα στο έδαφος της Βενεζουέλας.
«Θα ξεκινήσουμε να πραγματοποιούμε αυτές τις επιθέσεις και στην ξηρά», δήλωσε την Τρίτη κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.
Πρόσθεσε μάλιστα ότι «γνωρίζουμε πού ζουν, ξέρουμε πού ζουν οι κακοί και θα ξεκινήσουμε πολύ σύντομα».
«Αυτοί οι άνθρωποι σκότωσαν πέρυσι πάνω από 200.000 ανθρώπους», ισχυρίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος για να προσθέσει ότι «θα τσακίσουμε αυτά τα καθάρματα».
Εν τω μεταξύ, έβαλε στο στόχαστρο για πιθανές μελλοντικές επιθέσεις και τη Κολομβία, χώρα με την οποία οι ΗΠΑ έχουν σαφώς καλύτερες σχέσεις από τη Βενεζουέλα. Όπως είπε στη χώρα «φτιάχνουν κοκαΐνη» και την πωλούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε αυτό σημαίνει ότι μπορεί να γίνουν και στο δικό της έδαφος επιθέσεις.
Ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμακώνει με τον τρόπο αυτό τη στάση του εναντίον των εμπόρων ναρκωτικών για τους οποίους η Ουάσινγκτον λέει ότι ξεκινούν με τα ταχύπλοά τους από τη Βενεζουέλα.
Εξάλλου, ο Τραμπ εξετάζει εδώ και εβδομάδες το ενδεχόμενο να χτυπήσει στόχους μέσα στη Βενεζουέλα, σημειώνει το CNN.
Τα σημερινά σχόλια, προσθέτει το αμερικανικό δίκτυο, απηχούν αυτά που έκανε την Πέμπτη, όταν είπε σε μέλη των ενόπλων δυνάμεων κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης για την Ημέρα των Ευχαριστιών ότι οι προσπάθειες για επιθέσεις στην ξηρά «θα ξεκινήσουν πολύ σύντομα».
Ωστόσο, πέρα από την διαφωνία της κοινής γνώμης για το ενδεχόμενο μιας άλλου τύπου επέμβασης κατά της Βενεζουέλας, οι τακτικές του υπουργείου Πολέμου είναι αντικείμενο σφοδρής κριτικής. Νωπές είναι οι αποκαλύψεις ότι το Πεντάγωνο πραγματοποίησε δεύτερη επίθεση σε σκάφος, αφού η αρχική επίθεση δεν σκότωσε όλους τους επιβαίνοντες.
Ο Τραμπ υπερασπίστηκε την Τρίτη αυτές τις ενέργειες και υποστήριξε ότι η εκστρατεία ήταν απαραίτητη για να κρατήσει τα ναρκωτικά μακριά από τις ΗΠΑ. «Όποιος πουλάει ναρκωτικά στη χώρα μας είναι υποκείμενος σε επίθεση», δήλωσε ο Τραμπ.
«Θα ξεκινήσουμε να πραγματοποιούμε αυτές τις επιθέσεις και στην ξηρά», δήλωσε την Τρίτη κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.
Πρόσθεσε μάλιστα ότι «γνωρίζουμε πού ζουν, ξέρουμε πού ζουν οι κακοί και θα ξεκινήσουμε πολύ σύντομα».
«Αυτοί οι άνθρωποι σκότωσαν πέρυσι πάνω από 200.000 ανθρώπους», ισχυρίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος για να προσθέσει ότι «θα τσακίσουμε αυτά τα καθάρματα».
.@POTUS on Venezuelan drug traffickers: "These people have killed over 200K people last year... We're taking those son of a bitches out." pic.twitter.com/hFIbtuKLeF— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 2, 2025
🇺🇸🇻🇪 WATCH: Trump said Colombia “makes cocaine” in manufacturing plants and sells it to the US, adding that any country or actor sending drugs into America is subject to attack. pic.twitter.com/L3fCei1Uzs— Conflict Dispatch (@ConflictDISP) December 2, 2025
Εξάλλου, ο Τραμπ εξετάζει εδώ και εβδομάδες το ενδεχόμενο να χτυπήσει στόχους μέσα στη Βενεζουέλα, σημειώνει το CNN.
Τα σημερινά σχόλια, προσθέτει το αμερικανικό δίκτυο, απηχούν αυτά που έκανε την Πέμπτη, όταν είπε σε μέλη των ενόπλων δυνάμεων κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης για την Ημέρα των Ευχαριστιών ότι οι προσπάθειες για επιθέσεις στην ξηρά «θα ξεκινήσουν πολύ σύντομα».
Ωστόσο, πέρα από την διαφωνία της κοινής γνώμης για το ενδεχόμενο μιας άλλου τύπου επέμβασης κατά της Βενεζουέλας, οι τακτικές του υπουργείου Πολέμου είναι αντικείμενο σφοδρής κριτικής. Νωπές είναι οι αποκαλύψεις ότι το Πεντάγωνο πραγματοποίησε δεύτερη επίθεση σε σκάφος, αφού η αρχική επίθεση δεν σκότωσε όλους τους επιβαίνοντες.
Ο Τραμπ υπερασπίστηκε την Τρίτη αυτές τις ενέργειες και υποστήριξε ότι η εκστρατεία ήταν απαραίτητη για να κρατήσει τα ναρκωτικά μακριά από τις ΗΠΑ. «Όποιος πουλάει ναρκωτικά στη χώρα μας είναι υποκείμενος σε επίθεση», δήλωσε ο Τραμπ.
Ειδήσεις σήμερα
Το βάρβαρο «δίκαιο» των Ταλιμπάν: 13χρονος Αφγανός εκτέλεσε τον φονιά της οικογένειάς του μπροστά σε 80.000 ανθρώπους
Πανικός στους Μπακς: Μετά την ήττα από τους ουραγούς, ο Αντετοκούνμπο διέγραψε σχεδόν όλες τις φωτογραφίες του με τη φανέλα του Μιλγουόκι από τα social media
Ξυλοκόπησαν άγρια Youtuber σε live μετάδοση στα Γιάννενα: Τον χτύπησαν σε σώμα και πρόσωπο, εμφανίστηκε με μελανιές - Δείτε βίντεο
Το βάρβαρο «δίκαιο» των Ταλιμπάν: 13χρονος Αφγανός εκτέλεσε τον φονιά της οικογένειάς του μπροστά σε 80.000 ανθρώπους
Πανικός στους Μπακς: Μετά την ήττα από τους ουραγούς, ο Αντετοκούνμπο διέγραψε σχεδόν όλες τις φωτογραφίες του με τη φανέλα του Μιλγουόκι από τα social media
Ξυλοκόπησαν άγρια Youtuber σε live μετάδοση στα Γιάννενα: Τον χτύπησαν σε σώμα και πρόσωπο, εμφανίστηκε με μελανιές - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα