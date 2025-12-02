Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Σκοτώθηκε σε φρικιαστικό τροχαίο στην Κολομβία η influencer Bikergirl - «Ελπίζω να μην τρακάρω» έλεγε λίγες ώρες πριν το δυστύχημα
Σκοτώθηκε σε φρικιαστικό τροχαίο στην Κολομβία η influencer Bikergirl - «Ελπίζω να μην τρακάρω» έλεγε λίγες ώρες πριν το δυστύχημα
Η 25χρονη έπεσε με τη μηχανή της σε ρόδες φορτηγού
Μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μοτοσικλετίστριες των social media στην Κολομβία έχασε τη ζωή της σε φρικιαστικό τροχαίο, λίγες ώρες μετά την ανάρτηση στην οποία εξέφραζε τον φόβο ότι θα μπορούσε να πάθει ατύχημα.
Η 25χρονη Karen Sofia Quiroz Ramirez, γνωστή διαδικτυακά ως «Bikergirl», σκοτώθηκε όταν έπεσε κάτω από τις ρόδες φορτηγού την ώρα που επιχειρούσε να περάσει με τη μηχανή της ανάμεσα σε δύο οχήματα, σύμφωνα με το Jam Press.
Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στο Floridablanca, βόρεια της Μπογκοτά, και έχει προκαλέσει σοκ στη διαδικτυακή κοινότητα, καθώς η 25χρονη είχε αναφερθεί λίγες ώρες νωρίτερα στους φόβους της για ενδεχόμενο ατύχημα.
«Ελπίζω να μην τρακάρω, γιατί οδηγώ χωρίς τα γυαλιά μου», ανέφερε συγκεκριμένα.
Η νεαρή influencer είχε αποκτήσει μεγάλη προβολή αναρτώντας βίντεο όπου οδηγούσε χωρίς χέρια και φορώντας μόνο ένα μικρό τοπ, χωρίς προστατευτικό μπουφάν ή εξοπλισμό.
Το δυστύχημα, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, σημειώθηκε όταν η «Bikergirl» φέρεται να έχασε τον έλεγχο, χτυπώντας αρχικά σε αυτοκίνητο από τη μία πλευρά, πριν παρασυρθεί από φορτηγό από την άλλη.
Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν τον θάνατό της επί τόπου.
Η 25χρονη Karen Sofia Quiroz Ramirez, γνωστή διαδικτυακά ως «Bikergirl», σκοτώθηκε όταν έπεσε κάτω από τις ρόδες φορτηγού την ώρα που επιχειρούσε να περάσει με τη μηχανή της ανάμεσα σε δύο οχήματα, σύμφωνα με το Jam Press.
Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στο Floridablanca, βόρεια της Μπογκοτά, και έχει προκαλέσει σοκ στη διαδικτυακή κοινότητα, καθώς η 25χρονη είχε αναφερθεί λίγες ώρες νωρίτερα στους φόβους της για ενδεχόμενο ατύχημα.
«Ελπίζω να μην τρακάρω, γιατί οδηγώ χωρίς τα γυαλιά μου», ανέφερε συγκεκριμένα.
Η νεαρή influencer είχε αποκτήσει μεγάλη προβολή αναρτώντας βίντεο όπου οδηγούσε χωρίς χέρια και φορώντας μόνο ένα μικρό τοπ, χωρίς προστατευτικό μπουφάν ή εξοπλισμό.
Το δυστύχημα, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, σημειώθηκε όταν η «Bikergirl» φέρεται να έχασε τον έλεγχο, χτυπώντας αρχικά σε αυτοκίνητο από τη μία πλευρά, πριν παρασυρθεί από φορτηγό από την άλλη.
Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν τον θάνατό της επί τόπου.
Ειδήσεις σήμερα:
«Γύρισα το κάθισμα και απλά τράβηξα το παιδί» λέει η μητέρα από το Ηράκλειο που γέννησε μέσα στο αυτοκίνητο
Πούτιν: Αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο τώρα, η Ρωσία είναι έτοιμη
Ο υπερτουρισμός «σκοτώνει» τη Νάπολη: Η πόλη μετατρέπεται σε... θεματικό πάρκο Μαραντόνα, η Καμόρα αφήνει τα ναρκωτικά για τα Airbnb και τα ενοίκια αυξάνονται 40%
«Γύρισα το κάθισμα και απλά τράβηξα το παιδί» λέει η μητέρα από το Ηράκλειο που γέννησε μέσα στο αυτοκίνητο
Πούτιν: Αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο τώρα, η Ρωσία είναι έτοιμη
Ο υπερτουρισμός «σκοτώνει» τη Νάπολη: Η πόλη μετατρέπεται σε... θεματικό πάρκο Μαραντόνα, η Καμόρα αφήνει τα ναρκωτικά για τα Airbnb και τα ενοίκια αυξάνονται 40%
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα