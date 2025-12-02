Σκοτώθηκε σε φρικιαστικό τροχαίο στην Κολομβία η influencer Bikergirl - «Ελπίζω να μην τρακάρω» έλεγε λίγες ώρες πριν το δυστύχημα
ΚΟΣΜΟΣ
Τροχαίο δυστύχημα influencer Κολομβία Μηχανή Μοτοσυκλέτα

Σκοτώθηκε σε φρικιαστικό τροχαίο στην Κολομβία η influencer Bikergirl - «Ελπίζω να μην τρακάρω» έλεγε λίγες ώρες πριν το δυστύχημα

Η 25χρονη έπεσε με τη μηχανή της σε ρόδες φορτηγού

Σκοτώθηκε σε φρικιαστικό τροχαίο στην Κολομβία η influencer Bikergirl - «Ελπίζω να μην τρακάρω» έλεγε λίγες ώρες πριν το δυστύχημα
8 ΣΧΟΛΙΑ
Μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μοτοσικλετίστριες των social media στην Κολομβία έχασε τη ζωή της σε φρικιαστικό τροχαίο, λίγες ώρες μετά την ανάρτηση στην οποία εξέφραζε τον φόβο ότι θα μπορούσε να πάθει ατύχημα.

Η 25χρονη Karen Sofia Quiroz Ramirez, γνωστή διαδικτυακά ως «Bikergirl», σκοτώθηκε όταν έπεσε κάτω από τις ρόδες φορτηγού την ώρα που επιχειρούσε να περάσει με τη μηχανή της ανάμεσα σε δύο οχήματα, σύμφωνα με το Jam Press.

Σκοτώθηκε σε φρικιαστικό τροχαίο στην Κολομβία η influencer Bikergirl - «Ελπίζω να μην τρακάρω» έλεγε λίγες ώρες πριν το δυστύχημα


Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στο Floridablanca, βόρεια της Μπογκοτά, και έχει προκαλέσει σοκ στη διαδικτυακή κοινότητα, καθώς η 25χρονη είχε αναφερθεί λίγες ώρες νωρίτερα στους φόβους της για ενδεχόμενο ατύχημα.

«Ελπίζω να μην τρακάρω, γιατί οδηγώ χωρίς τα γυαλιά μου», ανέφερε συγκεκριμένα.

Σκοτώθηκε σε φρικιαστικό τροχαίο στην Κολομβία η influencer Bikergirl - «Ελπίζω να μην τρακάρω» έλεγε λίγες ώρες πριν το δυστύχημα


Κλείσιμο
Η νεαρή influencer είχε αποκτήσει μεγάλη προβολή αναρτώντας βίντεο όπου οδηγούσε χωρίς χέρια και φορώντας μόνο ένα μικρό τοπ, χωρίς προστατευτικό μπουφάν ή εξοπλισμό.

Το δυστύχημα, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, σημειώθηκε όταν η «Bikergirl» φέρεται να έχασε τον έλεγχο, χτυπώντας αρχικά σε αυτοκίνητο από τη μία πλευρά, πριν παρασυρθεί από φορτηγό από την άλλη.

Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν τον θάνατό της επί τόπου.

Ειδήσεις σήμερα:

«Γύρισα το κάθισμα και απλά τράβηξα το παιδί» λέει η μητέρα από το Ηράκλειο που γέννησε μέσα στο αυτοκίνητο

Πούτιν: Αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο τώρα, η Ρωσία είναι έτοιμη

Ο υπερτουρισμός «σκοτώνει» τη Νάπολη: Η πόλη μετατρέπεται σε... θεματικό πάρκο Μαραντόνα, η Καμόρα αφήνει τα ναρκωτικά για τα Airbnb και τα ενοίκια αυξάνονται 40%

8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Inchcape Hellas οδηγεί τη νέα εποχή της κινητικότητας

Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης