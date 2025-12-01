Στο δικαστήριο ο Μαντζιόνε – Οι συνήγοροί του προσπαθούν να αποκλείσουν αποδεικτικά στοιχεία

Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Ο 27χρονος έχει δηλώσει αθώος για τις κατηγορίες δολοφονίας σε επίπεδο πολιτείας και σε ομοσπονδιακό επίπεδο, οι οποίες μπορεί να τιμωρηθούν ακόμη και με θανατική ποινή - Η ημερομηνία για τις δύο δίκες δεν έχει καθοριστεί
Ο Λουίτζι Μαντζιόνε, που κατηγορείται για τη δολοφονία του διευθύνοντος συμβούλου της United Healthcare, πριν από ένα χρόνο, εμφανίστηκε σήμερα στο δικαστήριο, καθώς οι δικηγόροι του αμφισβητούν κατά πόσο μπορούν να γίνουν δεκτά βασικά αποδεικτικά στοιχεία στην υπόθεσή του.
Ο 27χρονος Μαντζιόνε έχει δηλώσει αθώος τόσο για τις κατηγορίες δολοφονίας σε επίπεδο πολιτείας όσο και σε ομοσπονδιακό επίπεδο, οι οποίες μπορεί να τιμωρηθούν ακόμη και με θανατική ποινή.
Η προδικαστική ακρόαση ενδέχεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες, αναφέρει το BBC, καθώς οι συνήγοροι υπεράσπισης αναμένεται να καλέσουν μια σειρά μαρτύρων. Μεταξύ τους και από την Πενσυλβάνια όπου συνελήφθη, μέσα σε ένα εστιατόριο McDonald's.
Τον Σεπτέμβριο, δικαστής απέρριψε τις κατηγορίες για φόνο που σχετίζονται με τρομοκρατία σε επίπεδο πολιτείας εναντίον του Μαντζιόνε, υποστηρίζοντας ότι οι εισαγγελείς δεν κατάφεραν να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία που να τις δικαιολογούν.
Η νομική ομάδα του κατηγορούμενου ελπίζει τώρα να πείσει τον δικαστή να αποκλείσει αποδεικτικά στοιχεία, όπως ένα όπλο και ένα σημειωματάριο στο οποίο, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο 27χρονος είχε καταγράψει το κίνητρό του.
Ο κατηγορούμενος συνελήφθη λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία του Μπράιαν Τόμσον, ο οποίος περπατούσε σε πολυσύχναστο δρόμο του Μανχάταν τα ξημερώματα της 4ης Δεκεμβρίου 2024.
Η ημερομηνία για τις δύο δίκες δεν έχει καθοριστεί.
Οι συνήγοροι υπεράσπισης επιδιώκουν να αποκλείσουν ορισμένα από τα αποδεικτικά στοιχεία του Μαντζιόνε με το σκεπτικό ότι έγιναν πριν του διαβάσουν τα δικαιώματά του, μεταξύ των οποίων είναι να παραμείνει σιωπηλός.
Αν καταφέρουν να αποκλείσουν στοιχεία που παραπέμπουν στο όπλο και στο κίνητρο θα έχουν καταφέρει σημαντική νομική νίκη. Γενικά όμως αυτό θεωρείται πολύ δύσκολο.
