Στο δικαστήριο ο Μαντζιόνε – Οι συνήγοροί του προσπαθούν να αποκλείσουν αποδεικτικά στοιχεία

Ο 27χρονος έχει δηλώσει αθώος για τις κατηγορίες δολοφονίας σε επίπεδο πολιτείας και σε ομοσπονδιακό επίπεδο, οι οποίες μπορεί να τιμωρηθούν ακόμη και με θανατική ποινή - Η ημερομηνία για τις δύο δίκες δεν έχει καθοριστεί