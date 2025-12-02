Τραγωδία στο Νότιγχαμ: Τρένο παρέσυρε και σκότωσε 14χρονο την ώρα που διέσχιζε σιδηροδρομική διάβαση

Το «αντίο» των ποδοσφαιρικών ομάδων του

Εκτιμάται ότι ο Josh ήταν με φίλους του την ώρα του δυστυχήματος. Όπως αναφέρει μία 74χρονη: «Προφανώς ήταν δύο αγόρια και δύο κορίτσια που διέσχιζαν τη διασταύρωση εκείνη τη στιγμή.Δεν χτυπήθηκε με πολύ δύναμη, αλλά μάλλον χτυπήθηκε και πετάχτηκε σε ένα χαντάκι, αλλά προφανώς ήταν αρκετό για να τον τραυματίσει θανάσιμα.Πρέπει να ήταν τρομερό για τους φίλους του να το δουν. Δεν ξέρω πώς μπορείς να ξεπεράσεις κάτι τέτοιο. Και πρέπει να ήταν πολύ τραυματικό και για τον οδηγό.Για να είμαι ειλικρινής, δεν καταλαβαίνω πώς δεν είδαν το τρένο να έρχεται, ειδικά επειδή ήταν νύχτα και τα φώτα του θα ήταν πολύ ορατά, καθώς είναι ένα μακρύ, ευθύγραμμο τμήμα της γραμμής».Εκατοντάδες λουλούδια τοποθετήθηκαν κοντά στη διάβαση που έγινε το δυστύχημα, μαζί με μπαλόνια ποδοσφαίρου, πολλά γάντια τερματοφύλακα, φανέλες της Λίβερπουλ FC και σχολικές γραβάτες. Ένα μήνυμα έγραφε: «».Η διάβαση, η οποία πλέον είναι περιφραγμένη, διαθέτει δύο σειρές πυλών σε κάθε πλευρά της γραμμής και δύο πινακίδες – η μία με την ένδειξη «» και μια άλλη με το μήνυμα «Προσοχή – τα τρένα που πλησιάζουν μπορεί να κρύβονται από άλλα τρένα. Κοιτάξτε και στις δύο κατευθύνσεις. Μην περάσετε μέχρι να είναι όλες οι γραμμές ελεύθερες».Σε ένα αφιέρωμα που δημοσιεύθηκε μέσω της Βρετανικής Αστυνομίας Μεταφορών (BTP), η οικογένεια του μαθητή δήλωσε: «Ο Τζος ήταν ένα αγόρι με απίστευτη ενέργεια για τη ζωή, ένα μεταδοτικό και σκανδαλιάρικο χαμόγελο, ευγενικά λαμπερά μάτια και τόση αγάπη να δώσει. Αφήνει ένα κενό στις ζωές μας που είναι και θα είναι πάντα αδύνατο να γεμίσει, και θα μας λείψει για πάντα»., από το Carlton του Νότιγχαμ, στην οποία ανήκε ο Τζόσουα έστειλε το δικό της μήνυμα μέσω του λογαριασμού της στο Facebook:«Με την ευλογία των γονιών του, όλοι στην Aspire FC είναι συντετριμμένοι από την είδηση του θανάτου του τερματοφύλακα της ομάδας U15, Josh Travis.Ο Josh ήταν ένας φανταστικός τερματοφύλακας και ένα εξαιρετικό μέλος της ομάδας. Όλοι όσοι γνώρισαν τον Josh τον περιέγραφαν ως ένα ευχάριστο άτομο, ευγενικό και αστείο. Ο Josh είχε μεγάλη επίδραση στην ηλικιακή του ομάδα, τόσο ως ποδοσφαιριστής, αλλά κυρίως ως άνθρωπος, και θα λείψει πολύ στον σύλλογο.Η Aspire αποφάσισε να αναβάλει όλους τους αγώνες αυτού του Σαββατοκύριακου, για να αποτίσει φόρο τιμής στον Josh και την οικογένειά του σε αυτή την τραγική στιγμή. Εμείς, ως σύλλογος, εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους φίλους και την οικογένεια του Josh».Η προπονητική οργάνωση ανέβαλε όλους τους αγώνες αυτού του Σαββατοκύριακου από σεβασμό.Την Κυριακή, οι παίκτες και οι οπαδοί τηςτήρησαν ενός λεπτού σιγή στο Forest's City Ground πριν από τον αγώνα της Premier League εναντίον της Brighton.Οι παίκτες και των δύο ομάδων φορούσαν μαύρα περιβραχιόνια προς τιμήν του.Την Παρασκευή (28/11) η ομάδα αποχαιρέτησε τον πρώην παίκτη της με μία συγκινητική ανάρτηση στο Χ:«Όλοι στη Νότιγχαμ Φόρεστ είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι από την τραγική είδηση του θανάτου του πρώην τερματοφύλακα της ακαδημίας μας, Josh Travis.Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και τους φίλους του Josh σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή».Ο Mark Budden, διευθυντής δρομολογίων της Network Rail για την περιοχή East Midlands, δήλωσε:«Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και τους φίλους που έχουν πληγεί από αυτό το τραγικό συμβάν. Η ασφάλεια είναι η πρώτη μας προτεραιότητα και υποστηρίζουμε πλήρως τη RAIB στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών της».