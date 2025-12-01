Γαλλία: Επίθεση κατά του Μπαρντελά με αυγά και αλεύρι
Γαλλία: Επίθεση κατά του Μπαρντελά με αυγά και αλεύρι
Τα περιστατικά σημειώθηκαν με διαφορά λίγων ημερών κατά την περιοδεία για την προώθηση του βιβλίου του
Ο Ζορντάν Μπαρντελά δέχθηκε επίθεση με αυγό και αλεύρι με διαφορά λίγων ημερών, σε δύο δημόσιες εμφανίσεις στη Γαλλία, την ώρα που πραγματοποιούσε περιοδεία για την προώθηση του βιβλίου του, προκαλώντας αντιδράσεις από το περιβάλλον του και δηλώσεις περί προσφυγής στη Δικαιοσύνη.
Το περιστατικό με το αυγό δεν καταγράφηκε σε κάμερα, ενώ το αυτό με το αλεύρι αποτυπώθηκε σε βίντεο που δείχνει το πλήθος να αντιδρά με έκπληξη.
Ο εκπρόσωπος του κόμματος, Αλεξάνταρ Νίκολιτς, συνέκρινε τις εν λόγω επιθέσεις με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ενώ ο Μπαρντελά ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει μήνυση σε βάρος του δράστη της επίθεσης με αυγό.
Ο Μπαρντελά αναμένεται να είναι ο υποψήφιος του Εθνικού Συναγερμού για τις προεδρικές εκλογές του 2027, εφόσον το εφετείο επιβεβαιώσει την απαγόρευση συμμετοχής της Μαρίν Λεπέν λόγω της καταδίκης της για υπεξαίρεση. Δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε την προηγούμενη εβδομάδα έδειξε για πρώτη φορά ότι ο Μπαρντελά θα επικρατούσε στον δεύτερο γύρο έναντι οποιουδήποτε άλλου πιθανού υποψηφίου, ενισχύοντας τη δυναμική του ενόψει της προεκλογικής περιόδου.
Το περιστατικό με το αυγό δεν καταγράφηκε σε κάμερα, ενώ το αυτό με το αλεύρι αποτυπώθηκε σε βίντεο που δείχνει το πλήθος να αντιδρά με έκπληξη.
Ο εκπρόσωπος του κόμματος, Αλεξάνταρ Νίκολιτς, συνέκρινε τις εν λόγω επιθέσεις με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ενώ ο Μπαρντελά ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει μήνυση σε βάρος του δράστη της επίθεσης με αυγό.
Ο Μπαρντελά αναμένεται να είναι ο υποψήφιος του Εθνικού Συναγερμού για τις προεδρικές εκλογές του 2027, εφόσον το εφετείο επιβεβαιώσει την απαγόρευση συμμετοχής της Μαρίν Λεπέν λόγω της καταδίκης της για υπεξαίρεση. Δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε την προηγούμενη εβδομάδα έδειξε για πρώτη φορά ότι ο Μπαρντελά θα επικρατούσε στον δεύτερο γύρο έναντι οποιουδήποτε άλλου πιθανού υποψηφίου, ενισχύοντας τη δυναμική του ενόψει της προεκλογικής περιόδου.
Ειδήσεις σήμερα:
Μπίλι Μπο: Ο πρώτος διάσημος Έλληνας που πέθανε από AIDS - Τα φτωχικά παιδικά χρόνια στα Καμίνια, η διεθνής καριέρα και το άδοξο τέλος
Από 1η Ιανουαρίου oι γιατροί θα έχουν ποινικές ευθύνες για τις άδειες οδήγησης στους ηλικιωμένους
Τραγικός θάνατος για 19χρονο στη Βραζιλία: Μπήκε σε κλουβί ζωολογικού κήπου με λιοντάρια και τον κατασπάραξαν - Δείτε βίντεο
Μπίλι Μπο: Ο πρώτος διάσημος Έλληνας που πέθανε από AIDS - Τα φτωχικά παιδικά χρόνια στα Καμίνια, η διεθνής καριέρα και το άδοξο τέλος
Από 1η Ιανουαρίου oι γιατροί θα έχουν ποινικές ευθύνες για τις άδειες οδήγησης στους ηλικιωμένους
Τραγικός θάνατος για 19χρονο στη Βραζιλία: Μπήκε σε κλουβί ζωολογικού κήπου με λιοντάρια και τον κατασπάραξαν - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα