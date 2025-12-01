Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Μεγάλη έκρηξη σε εργοστάσιο επεξεργασίας σκουπιδιών στην Αυστραλία - Οι φλόγες ξεπέρασαν τα 100 μέτρα, δείτε βίντεο
Κινητοποιήθηκαν περισσότεροι από 200 πυροσβέστες για να σβήσουν τη φωτιά - Έπεσαν κομμάτια «τσιμεντόλιθων μεγέθους γροθιάς» στους πρώτους ανταποκριτές
Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (29/11) σε εργοστάσιο επεξεργασίας σκουπιδιών στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.
Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το BBC, κινητοποιήθηκαν περισσότεροι από 200 πυροσβέστες για να σβήσουν τη φωτιά που ξέσπασε στο εργοστάσιο στο North St Mary's του δυτικού Σίδνεϊ.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της πυρκαγιάς.
Σύμφωνα με την έκθεση της Πυροσβεστικής και Διάσωσης της Νέας Νότιας Ουαλίας μία δεξαμενή χημικών εκτοξεύθηκε στον αέρα από την έκρηξη, ενώ παράλληλα έπεσαν κομμάτια «τσιμεντόλιθων μεγέθους γροθιάς» στους πρώτους ανταποκριτές.
A massive blast shakes a waste facility in Australia, sending a towering fireball into the night sky as firefighters scramble to control the fire.— Breaking911 (@Breaking911) November 30, 2025
pic.twitter.com/xFdrtJpVki
Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά στα χέρια τους κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Η έκρηξη της
A massive chemical factory fire at North St Marys erupted before midnight, creating towering fireballs reaching 150 metres into the sky and explosive blasts that rocked suburbs across Sydney's west. pic.twitter.com/2PUKwXGkFx— 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) November 30, 2025
