Μεγάλη έκρηξη σε εργοστάσιο επεξεργασίας σκουπιδιών στην Αυστραλία - Οι φλόγες ξεπέρασαν τα 100 μέτρα, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Αυστραλία Έκρηξη Φωτιά Σίδνεϊ Πυροσβεστική Σκουπίδια

Μεγάλη έκρηξη σε εργοστάσιο επεξεργασίας σκουπιδιών στην Αυστραλία - Οι φλόγες ξεπέρασαν τα 100 μέτρα, δείτε βίντεο

Κινητοποιήθηκαν περισσότεροι από 200 πυροσβέστες για να σβήσουν τη φωτιά - Έπεσαν κομμάτια «τσιμεντόλιθων μεγέθους γροθιάς» στους πρώτους ανταποκριτές

Μεγάλη έκρηξη σε εργοστάσιο επεξεργασίας σκουπιδιών στην Αυστραλία - Οι φλόγες ξεπέρασαν τα 100 μέτρα, δείτε βίντεο
Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (29/11) σε εργοστάσιο επεξεργασίας σκουπιδιών στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το BBC, κινητοποιήθηκαν περισσότεροι από 200 πυροσβέστες για να σβήσουν τη φωτιά που ξέσπασε στο εργοστάσιο στο North St Mary's του δυτικού Σίδνεϊ.

Σύμφωνα με την έκθεση της Πυροσβεστικής και Διάσωσης της Νέας Νότιας Ουαλίας μία δεξαμενή χημικών εκτοξεύθηκε στον αέρα από την έκρηξη, ενώ παράλληλα έπεσαν κομμάτια «τσιμεντόλιθων μεγέθους γροθιάς» στους πρώτους ανταποκριτές.

Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά στα χέρια τους κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Η έκρηξη της 

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της πυρκαγιάς.

