Παραγωγικές αλλά εύθραυστες οι συνομιλίες για το ουκρανικό - Η Ρωσία να γίνει μέρος της εξίσωσης, λέει ο Ρούμπιο

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικώνδήλωσε ότι η σημερινή συνάντηση με την ουκρανική αντιπροσωπεία στη Φλόριντα των ΗΠΑ ήταν «πολύ παραγωγική και χρήσιμη», αλλά απομένει ακόμη πολλή δουλειά.Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, τόνισε σύμφωνα με το CNN ότι η συνάντηση της Κυριακής μεταξύ ανώτερων αξιωματούχων των ΗΠΑ και της Ουκρανίας ήταν, αλλά απομένει ακόμη πολλή δουλειά.«Συνεχίζουμε να, αλλά... καθώς έχουμε σημειώσει πρόοδο, νομίζω ότι υπάρχει μια κοινή άποψη εδώ ότι δεν πρόκειται μόνο για τον τερματισμό του πολέμου — ο οποίος είναι πολύ σημαντικός — αλλά για τη διασφάλιση του μέλλοντος της Ουκρανίας, ενός μέλλοντος που ελπίζουμε να είναι πιο ευημερούμενο από ποτέ», δήλωσε ο Ρούμπιο σε σύντομες δηλώσεις μετά τη συνάντηση που διήρκεσε πάνω από πέντε ώρες στη Νότια Φλόριντα.Ο κορυφαίος Αμερικανός διπλωμάτης είπε ότι οι ομάδες δεν εργάζονταν μόνο για τους όρους που θα τερμάτιζαν τις εχθροπραξίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, αλλά και για «τους όρους που θα εξασφάλιζαν μακροπρόθεσμη ευημερία στην Ουκρανία».Είπε ακόμα ότι οι δύο πλευρές είχαν αρχίσει να θέτουν τις βάσεις για αυτό την περασμένη εβδομάδα στη Γενεύη της Ελβετίας και συνέχισαν τις επικοινωνίες καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.«Σήμερα συνεχίσαμε να χτίζουμε πάνω σε αυτό, αλλά υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει», είπε.Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, υπογράμμισε ακόμα ότι η Ρωσία θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο σε οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με την Ουκρανία, χαρακτηρίζοντας τις ειρηνευτικές συνομιλίες ως «μετά από μια συνάντηση υψηλού επιπέδου μεταξύ αξιωματούχων των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στο Μαϊάμι.«Είναι μια ευαίσθητη και περίπλοκη υπόθεση», δήλωσε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.«Υπάρχουν πολλά μεταβλητά στοιχεία και, προφανώς, υπάρχει και ένα άλλο μέρος που πρέπει να είναι μέρος της εξίσωσης», είπε ο Ρούμπιο.Ο υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η διπλωματική πίεση της κυβέρνησης θα ενταθεί αυτή την εβδομάδα, με τοννα αναμένεται να ταξιδέψει στη Μόσχα για περαιτέρω συνομιλίες.Ο Ρούμπιο είπε ότι οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ «έχουν έρθει σε επαφή σε διαφορετικό βαθμό με τη ρωσική πλευρά, αλλά έχουμε επίσης αρκετά καλή κατανόηση των απόψεών τους».Νωρίτερα,διαπραγματεύσεις που είναι σε εξέλιξη μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων στη Φλόριντα για τη συζήτηση του σχεδίου των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία δεν είναι «εύκολες». Ταυτόχρονα πηγή με άμεση γνώση των διαπραγματεύσεων χαρακτήριζε τις συνομιλίες εποικοδομητικές σημειώνοντας πως έγινε συζήτηση και για «πιο ευαίσθητα ζητήματα».