Κίεβο: Οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ «άρχισαν καλά σε ζεστή ατμόσφαιρα»
Πολύ ενδιαφέρουσα και μέχρι στιγμής εποικοδομητική χαρακτήρισε τη συζήτηση ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας
Οι συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία «ξεκίνησαν καλά» και διεξάγονται σε «ζεστή ατμόσφαιρα», δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός υφυπουργός Εξωτερικών Σέρχι Κισλίτσια.
"Ήταν μια καλή αρχή της συνάντησης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Πολύ ενδιαφέρουσα και μέχρι στιγμής εποικοδομητική. Ζεστή ατμόσφαιρα, ευνοϊκή για ένα πιθανό προοδευτικό αποτέλεσμα", έγραψε ο Σέρχι Κισλίτσια στην πλατφόρμα Χ εξαίροντας τη "σπουδαία ηγετική ικανότητα" του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.
Νωρίτερα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών λίγο πριν κλείσουν οι πόρτες για την έναρξη των συνομιλιών δήλωσε ότι οι συνομιλίες με την ουκρανική αντιπροσωπεία έχουν στόχο να "ανοίξουν τον δρόμο" σε μια κυρίαρχη Ουκρανία.
"Δεν πρόκειται απλά για τον τερματισμό του πολέμου. Πρόκειται για το άνοιγμα ενός δρόμου προκειμένου να καταστεί δυνατό η Ουκρανία να μείνει κυρίαρχη, ανεξάρτητη και σε ευημερία", δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας κατά την έναρξη της συνάντησης.
Ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας Ρουστέμ Ουμέροφ δήλωσε από την πλευρά του ότι θέλει να συζητήσει με τους Αμερικανούς για την ασφάλεια της Ουκρανίας και την ανοικοδόμηση της χώρας. Σε μήνυμα στην πλατφόρμα Χ, ο Ουμέροφ πρόσθεσε ότι η αντιπροσωπεία του έχει ως αποστολή "να εγγυηθεί τα συμφέροντα της Ουκρανίας".
