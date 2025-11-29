Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.
Καθ΄οδόν προς τις ΗΠΑ η ουκρανική διαπραγματευτική ομάδα - Μια «αξιοπρεπή ειρήνη» ζητά ο Ζελένσκι
Καθ΄οδόν προς τις ΗΠΑ η ουκρανική διαπραγματευτική ομάδα - Μια «αξιοπρεπή ειρήνη» ζητά ο Ζελένσκι
Μετά την παραίτηση του Άντριι Γερμάκ, ο πρόεδρος όρισε τον πρώην υπουργό Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ, να ηγηθεί της αντιπροσωπείας
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι Ουκρανοί διαπραγματευτές αναχώρησαν για την Ουάσινγκτον προκειμένου να επιδιώξουν μια «αξιοπρεπή ειρήνη» και ένα γρήγορο τέλος στον πόλεμο που ξεκίνησε από τη Ρωσία το 2022.
Επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας έχει τεθεί τώρα ο πρώην υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ έπειτα από αλλαγές της τελευταίας στιγμής εν μέσω χιονοστιβάδας σκανδάλου διαφθοράς στο Κίεβο.
Η αποστολή είναι σαφής, έγραψε ο Ζελένσκι στο X: «να επεξεργαστούν γρήγορα και ουσιαστικά τα βήματα που χρειάζονται για να τελειώσει ο πόλεμος».
Μετά την παραίτηση χθες, Παρασκευή, του προσωπάρχη του Άντριι Γερμάκ εν μέσω έρευνας για διαφθορά, ο πρόεδρος όρισε τον Ουμέροφ, γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας και πρώην υπουργό Άμυνας, να ηγηθεί της αντιπροσωπείας.
Η χώρα του μιλάει στις ΗΠΑ με τον πιο εποικοδομητικό τρόπο που είναι δυνατό, είπε ο Ζελένσκι, τονίζοντας ότι «η Ουκρανία εργάζεται για μια αξιοπρεπή ειρήνη».
Με επιμονή του Κιέβου, το σχέδιο 28 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναθεωρήθηκε στη διάρκεια συνομιλιών στη Γενεύη με Ευρωπαίους και Αμερικανούς αξιωματούχους. Ωστόσο, εξακολουθούν να υφίστανται κάποια αμφιλεγόμενα ζητήματα για να επιλυθούν στην Ουάσινγκτον.
Επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας ήταν αρχικά ο άνθρωπος-δεξί χέρι του Ζελένσκι, ο Γερμάκ, που παραιτήθηκε έπειτα από έρευνα στο σπίτι του σε σχέση με υπόθεση διαφθοράς. Ο Ζελένσκι εξέδωσε ακολούθως διάταγμα αναδιοργανώνοντας την ομάδα.
Το όνομα του Ουμέροφ έχει αναφερθεί επίσης σε σχέση με την έρευνα για διαφθορά, όμως ο ίδιος έχει αρνηθεί οποιαδήποτε ανάμιξη.
Είχε επίσης διεξαγάγει διαπραγματεύσεις με τη ρωσική πλευρά σε αρκετές περιπτώσεις φέτος, με αποτελέσματα στα οποία περιλαμβάνονταν ανταλλαγές αιχμαλώτων και σορών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο.
Ο προηγούμενος επικεφαλής της διαπραγματευτικές ομάδας, ο Γερμάκ, είχε απορρίψει την απαίτηση της Ρωσίας για εδαφικές παραχωρήσεις στην ανατολική περιφέρεια Ντονμπάς της Ουκρανίας ως προϋπόθεση για την ειρήνη.
Ειδήσεις σήμερα:
Στο Φανάρι ο Πάπας Λέων: Κοινό μήνυμα των προκαθημένων του Χριστιανισμού για ενότητα και συμπόρευση
Δένδιας: Το όπλο του μαχητή δεν είναι πλέον το τουφέκι, αλλά το drone - Το Αιγαίο δεν έχει καμία έννοια να το προστατεύει ο Στόλος, θα το κλείσουμε από την στεριά
Καιρός: Έρχεται υγρός Δεκέμβριος με βροχές - Δείτε χάρτες και αναλυτική πρόγνωση
Επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας έχει τεθεί τώρα ο πρώην υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ έπειτα από αλλαγές της τελευταίας στιγμής εν μέσω χιονοστιβάδας σκανδάλου διαφθοράς στο Κίεβο.
Η αποστολή είναι σαφής, έγραψε ο Ζελένσκι στο X: «να επεξεργαστούν γρήγορα και ουσιαστικά τα βήματα που χρειάζονται για να τελειώσει ο πόλεμος».
Μετά την παραίτηση χθες, Παρασκευή, του προσωπάρχη του Άντριι Γερμάκ εν μέσω έρευνας για διαφθορά, ο πρόεδρος όρισε τον Ουμέροφ, γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας και πρώην υπουργό Άμυνας, να ηγηθεί της αντιπροσωπείας.
Η χώρα του μιλάει στις ΗΠΑ με τον πιο εποικοδομητικό τρόπο που είναι δυνατό, είπε ο Ζελένσκι, τονίζοντας ότι «η Ουκρανία εργάζεται για μια αξιοπρεπή ειρήνη».
Με επιμονή του Κιέβου, το σχέδιο 28 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναθεωρήθηκε στη διάρκεια συνομιλιών στη Γενεύη με Ευρωπαίους και Αμερικανούς αξιωματούχους. Ωστόσο, εξακολουθούν να υφίστανται κάποια αμφιλεγόμενα ζητήματα για να επιλυθούν στην Ουάσινγκτον.
Επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας ήταν αρχικά ο άνθρωπος-δεξί χέρι του Ζελένσκι, ο Γερμάκ, που παραιτήθηκε έπειτα από έρευνα στο σπίτι του σε σχέση με υπόθεση διαφθοράς. Ο Ζελένσκι εξέδωσε ακολούθως διάταγμα αναδιοργανώνοντας την ομάδα.
Το όνομα του Ουμέροφ έχει αναφερθεί επίσης σε σχέση με την έρευνα για διαφθορά, όμως ο ίδιος έχει αρνηθεί οποιαδήποτε ανάμιξη.
Είχε επίσης διεξαγάγει διαπραγματεύσεις με τη ρωσική πλευρά σε αρκετές περιπτώσεις φέτος, με αποτελέσματα στα οποία περιλαμβάνονταν ανταλλαγές αιχμαλώτων και σορών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο.
Ο προηγούμενος επικεφαλής της διαπραγματευτικές ομάδας, ο Γερμάκ, είχε απορρίψει την απαίτηση της Ρωσίας για εδαφικές παραχωρήσεις στην ανατολική περιφέρεια Ντονμπάς της Ουκρανίας ως προϋπόθεση για την ειρήνη.
Ειδήσεις σήμερα:
Στο Φανάρι ο Πάπας Λέων: Κοινό μήνυμα των προκαθημένων του Χριστιανισμού για ενότητα και συμπόρευση
Δένδιας: Το όπλο του μαχητή δεν είναι πλέον το τουφέκι, αλλά το drone - Το Αιγαίο δεν έχει καμία έννοια να το προστατεύει ο Στόλος, θα το κλείσουμε από την στεριά
Καιρός: Έρχεται υγρός Δεκέμβριος με βροχές - Δείτε χάρτες και αναλυτική πρόγνωση
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα