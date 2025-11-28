Πάνω από 370 νεκροί σε Ταϊλάνδη, Ινδονησία και Σρι Λάνκα λόγω πλημμυρών και κατολισθήσεων - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Εξάλλου οι Αρχές της Σρι Λάνκα ανέπτυξαν σήμερα τον στρατό προκειμένου να βοηθήσει τα θύματα των πλημμυρών και των κατολισθήσεων που έχουν προκαλέσει μέχρι στιγμής τον θάνατο 56 ανθρώπων, ενώ άλλοι 21 αγνοούνται.Περίπου 20.000 στρατιώτες, ελικόπτερα, πλοία και τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού έχουν κινητοποιηθεί για την απομάκρυνση των κατοίκων που ζουν σε χωριά σε απομονωμένες περιοχές της Σρι Λάνκα, ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Καταστροφών (DMC).Ισχυρές βροχοπτώσεις συνεχίζουν να πλήττουν το νησί, κάποιες περιοχές του οποίου έχουν καταγράψει έως 360 χιλιοστά νερού στη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών.Την ίδια ώρα ο ποταμός Κελάνι, που εκβάλλει στον Ινδικό Ωκεανό στο επίπεδο της πρωτεύουσας Κολόμπο, αναμένεται να υπερχειλίσει το απόγευμα και οι αρχές έχουν ζητήσει από τους κατοίκους να μετακινηθούν σε περιοχές της πόλης με μεγαλύτερο υψόμετρο.Αξιωματούχοι της DMC επεσήμαναν ότι αναμένουν πως οι πλημμύρες θα είναι σοβαρότερες από αυτές που καταγράφηκαν το 2016, όταν έχασαν τη ζωή τους 71 άνθρωποι σε όλη τη Σρι Λάνκα.Την ίδια ώρα στητεράστιες περιοχές έχουν βρεθεί κάτω από το νερό στο βόρειο τμήμα του κρατιδίου Περλίς, ενώ δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.Η Ινδονησία και άλλες χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας πλήττονται από πλημμύρες και κατολισθήσεις στη διάρκεια της εποχής των βροχών, που συνήθως διαρκεί από τον Νοέμβριο ως τον Απρίλιο. Όμως οι βροχές των μουσώνων επιδεινώθηκαν από μια τροπική καταιγίδα που πλήττει την περιοχή.Παράλληλα η κλιματική αλλαγή έχει αυξήσει την ένταση των καταιγίδων, που συνοδεύονται από σοβαρότερες βροχοπτώσεις, ξαφνικές πλημμύρες και πιο βίαιες ριπές ανέμου.