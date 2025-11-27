Σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για την τύχη μαχητών της Χαμάς που είναι παγιδευμένοι μέσα σε σήραγγες

Κλείσιμο

Διαπραγματεύσεις βρίσκονται αυτές τις ημέρες σε εξέλιξη για την τύχη μαχητών της Χαμάς που έχουν παγιδευτεί εδώ και αρκετές εβδομάδες μέσα σε υπόγειες σήραγγες στη Λωρίδα της Γάζας, σε ζώνη που τελεί υπό ισραηλινό έλεγχο.Στην πλειονότητά τους είναι μέλη των Ταξιαρχιών αλ Κάσαμ, δηλαδή της ένοπλης πτέρυγα της Χαμάς, και εκτιμάται ότι εΟ Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφπαγιδευμένους μέσα σε σήραγγες.«Οι συζητήσεις και οι επαφές με τους μεσολαβητές (Αίγυπτος, Τουρκία και Κατάρ) και τους Αμερικανούς συνεχίζονται με στόχο την επίλυση της κρίσης», δήλωσαν ανώνυμα ηγετικό στέλεχος της Χαμάς κατονομαστεί, όπως και οι άλλες πηγές με τις οποίες επικοινώνησε το AFP.«Το θέμα αυτό συζητήθηκε στην Αίγυπτο και η κρίση εξετάστηκε με τον επικεφαλής των [ενν. . αιγυπτιακών] υπηρεσιών πληροφοριών Χασάν Ρασάντ, αυτή την εβδομάδα», επιβεβαίωσε παλαιστινιακή πηγή με γνώση των συζητήσεων.Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι τις τελευταίες εβδομάδες, η Χαμάς έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες με τους μεσολαβητές στην Αίγυπτο, στο Κατάρ, στην Τουρκία και με την αμερικανική πλευρά για την επίλυση της κρίσης, ώστε», πρόσθεσε.Πηγή από μία από τις μεσολαβήτριες χώρες επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ, το Κατάρ, η Αίγυπτος και η Τουρκία εργάζονται για να επιτύχουν «έναν συμβιβασμό που θα επιτρέψει στους μαχητές της Χαμάς να φύγουν από τις σήραγγες πίσω από την Κίτρινη Γραμμή [η οποία σηματοδοτεί το όριο όπου έχουν αποσυρθεί τα ισραηλινά στρατεύματα] κοντά στη Ράφα», στο νότιο τμήμα του θύλακα.Κατά την πηγή η παρούσα πρόταση θα τους παρείχε ασφαλή διέλευση προς περιοχές που δεν ελέγχονται από το Ισραήλ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το θέμα αυτό δεν θα γίνει σημείο διαμάχης που θα οδηγήσει σε νέες παραβιάσεις της εκεχειρίας ή στην κατάρρευσή της.