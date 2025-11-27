Η φροντίδα και η αντιμετώπιση του επιχείλιου έρπη έχει εξελιχθεί. Καινοτόμα και κλινικά αποδεδειγμένα προϊόντα όπως το SoreFix, αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματική θεραπεία του επιχείλιου έρπητα.
Σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για την τύχη μαχητών της Χαμάς που είναι παγιδευμένοι μέσα σε σήραγγες
Σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για την τύχη μαχητών της Χαμάς που είναι παγιδευμένοι μέσα σε σήραγγες
Εκτιμάται ότι πρόκειται για 60 με 80 άτομα, στην πλειονότητά τους μέλη των Ταξιαρχιών αλ Κάσαμ, της ένοπλης πτέρυγα της Χαμάς
Διαπραγματεύσεις βρίσκονται αυτές τις ημέρες σε εξέλιξη για την τύχη μαχητών της Χαμάς που έχουν παγιδευτεί εδώ και αρκετές εβδομάδες μέσα σε υπόγειες σήραγγες στη Λωρίδα της Γάζας, σε ζώνη που τελεί υπό ισραηλινό έλεγχο.
Στην πλειονότητά τους είναι μέλη των Ταξιαρχιών αλ Κάσαμ, δηλαδή της ένοπλης πτέρυγα της Χαμάς, και εκτιμάται ότι είναι μεταξύ 60 και 80.
Ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ είχε κάνει λόγο στις αρχές Νοεμβρίου για 200 Παλαιστίνιους μαχητές παγιδευμένους μέσα σε σήραγγες.
«Οι συζητήσεις και οι επαφές με τους μεσολαβητές (Αίγυπτος, Τουρκία και Κατάρ) και τους Αμερικανούς συνεχίζονται με στόχο την επίλυση της κρίσης», δήλωσαν ανώνυμα ηγετικό στέλεχος της Χαμάς κατονομαστεί, όπως και οι άλλες πηγές με τις οποίες επικοινώνησε το AFP.
«Το θέμα αυτό συζητήθηκε στην Αίγυπτο και η κρίση εξετάστηκε με τον επικεφαλής των [ενν. . αιγυπτιακών] υπηρεσιών πληροφοριών Χασάν Ρασάντ, αυτή την εβδομάδα», επιβεβαίωσε παλαιστινιακή πηγή με γνώση των συζητήσεων.
Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι τις τελευταίες εβδομάδες, η Χαμάς έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες με τους μεσολαβητές στην Αίγυπτο, στο Κατάρ, στην Τουρκία και με την αμερικανική πλευρά για την επίλυση της κρίσης, ώστε να επιτραπεί στους μαχητές να επιστρέψουν στα σπίτια τους», πρόσθεσε.
Πηγή από μία από τις μεσολαβήτριες χώρες επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ, το Κατάρ, η Αίγυπτος και η Τουρκία εργάζονται για να επιτύχουν «έναν συμβιβασμό που θα επιτρέψει στους μαχητές της Χαμάς να φύγουν από τις σήραγγες πίσω από την Κίτρινη Γραμμή [η οποία σηματοδοτεί το όριο όπου έχουν αποσυρθεί τα ισραηλινά στρατεύματα] κοντά στη Ράφα», στο νότιο τμήμα του θύλακα.
Κατά την πηγή η παρούσα πρόταση θα τους παρείχε ασφαλή διέλευση προς περιοχές που δεν ελέγχονται από το Ισραήλ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το θέμα αυτό δεν θα γίνει σημείο διαμάχης που θα οδηγήσει σε νέες παραβιάσεις της εκεχειρίας ή στην κατάρρευσή της.
Στην πλειονότητά τους είναι μέλη των Ταξιαρχιών αλ Κάσαμ, δηλαδή της ένοπλης πτέρυγα της Χαμάς, και εκτιμάται ότι είναι μεταξύ 60 και 80.
Ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ είχε κάνει λόγο στις αρχές Νοεμβρίου για 200 Παλαιστίνιους μαχητές παγιδευμένους μέσα σε σήραγγες.
«Οι συζητήσεις και οι επαφές με τους μεσολαβητές (Αίγυπτος, Τουρκία και Κατάρ) και τους Αμερικανούς συνεχίζονται με στόχο την επίλυση της κρίσης», δήλωσαν ανώνυμα ηγετικό στέλεχος της Χαμάς κατονομαστεί, όπως και οι άλλες πηγές με τις οποίες επικοινώνησε το AFP.
«Το θέμα αυτό συζητήθηκε στην Αίγυπτο και η κρίση εξετάστηκε με τον επικεφαλής των [ενν. . αιγυπτιακών] υπηρεσιών πληροφοριών Χασάν Ρασάντ, αυτή την εβδομάδα», επιβεβαίωσε παλαιστινιακή πηγή με γνώση των συζητήσεων.
Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι τις τελευταίες εβδομάδες, η Χαμάς έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες με τους μεσολαβητές στην Αίγυπτο, στο Κατάρ, στην Τουρκία και με την αμερικανική πλευρά για την επίλυση της κρίσης, ώστε να επιτραπεί στους μαχητές να επιστρέψουν στα σπίτια τους», πρόσθεσε.
Πηγή από μία από τις μεσολαβήτριες χώρες επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ, το Κατάρ, η Αίγυπτος και η Τουρκία εργάζονται για να επιτύχουν «έναν συμβιβασμό που θα επιτρέψει στους μαχητές της Χαμάς να φύγουν από τις σήραγγες πίσω από την Κίτρινη Γραμμή [η οποία σηματοδοτεί το όριο όπου έχουν αποσυρθεί τα ισραηλινά στρατεύματα] κοντά στη Ράφα», στο νότιο τμήμα του θύλακα.
Κατά την πηγή η παρούσα πρόταση θα τους παρείχε ασφαλή διέλευση προς περιοχές που δεν ελέγχονται από το Ισραήλ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το θέμα αυτό δεν θα γίνει σημείο διαμάχης που θα οδηγήσει σε νέες παραβιάσεις της εκεχειρίας ή στην κατάρρευσή της.
Ειδήσεις σήμερα:
GPO: Στις 12,6 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου, με διπλάσιο ποσοστό από το ΠΑΣΟΚ
«Αύριο θα πάμε να ρίξουμε χειροβομβίδες, σιγά μη χάσω το πανηγύρι»: Τα τελευταία λόγια του 19χρονου Ραφαήλ στον πατέρα του (βίντεο)
Συγκλονίζει ο Σέζνι: «Χάνω τελείως την αίσθηση στα χέρια, δεν μπορώ να κρατήσω ένα μπουκάλι νερό»
GPO: Στις 12,6 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου, με διπλάσιο ποσοστό από το ΠΑΣΟΚ
«Αύριο θα πάμε να ρίξουμε χειροβομβίδες, σιγά μη χάσω το πανηγύρι»: Τα τελευταία λόγια του 19χρονου Ραφαήλ στον πατέρα του (βίντεο)
Συγκλονίζει ο Σέζνι: «Χάνω τελείως την αίσθηση στα χέρια, δεν μπορώ να κρατήσω ένα μπουκάλι νερό»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα