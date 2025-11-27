Η φροντίδα και η αντιμετώπιση του επιχείλιου έρπη έχει εξελιχθεί. Καινοτόμα και κλινικά αποδεδειγμένα προϊόντα όπως το SoreFix, αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματική θεραπεία του επιχείλιου έρπητα.
Σεισμός 6 Ρίχτερ στην Αλάσκα - Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι
Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στο Άνκορατζ και στις γύρω περιοχές
Σεισμός μεγέθους 6,0 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Αλάσκα, όπως ανακοίνωσε η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS), χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για θύματα ή υλικές ζημιές.
Η δόνηση καταγράφηκε στις 17:11 (ώρα Ελλάδας) και έγινε ιδιαίτερα αισθητή στο Άνκορατζ και στις γύρω περιοχές. Το επίκεντρο εντοπίστηκε σε βάθος 80 χιλιομέτρων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας.
Οι αρμόδιες αρχές ανακοίνωσαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές σε κατοικίες και υποδομές. Οι τοπικές υπηρεσίες πολιτικής προστασίας συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση.
M6.0 earthquake struck Southern Alaska near Willow, Matanuska‑Susitna Borough, at 08:11 am local time, widely felt in Anchorage and surrounding communities; no tsunami warning in effect. #sismo #deprem pic.twitter.com/onbeAGQYvp— GeoTechWar (@geotechwar) November 27, 2025
