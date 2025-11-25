Τραμπ: Πιστεύω ότι βρισκόμαστε κοντά σε συμφωνία για την Ουκρανία

Την ίδια ώρα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να προχωρήσει με μια ειρηνευτική συμφωνία που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και ότι είναι έτοιμος να συζητήσει τα ευαίσθητα σημεία της με τον Τραμπ