Τραμπ: Πιστεύω ότι βρισκόμαστε κοντά σε συμφωνία για την Ουκρανία
Την ίδια ώρα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να προχωρήσει με μια ειρηνευτική συμφωνία που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και ότι είναι έτοιμος να συζητήσει τα ευαίσθητα σημεία της με τον Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εκτιμά πως οι συνομιλίες για την ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία είναι κοντά.
«Δεν είναι εύκολο, αλλά πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε» δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, μιλώντας στον Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου.
«Νομίζω ότι πλησιάζουμε πολύ σε μια συμφωνία, θα το δούμε... Νομίζω ότι κάνουμε πρόοδο» τόνισε χαρακτηριστικά κατά την τελετή χάριτος της γαλοπούλας για την Ημέρα των Ευχαριστιών.
Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να προχωρήσει με μια ειρηνευτική συμφωνία που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και ότι είναι έτοιμος να συζητήσει τα ευαίσθητα σημεία της με τον πρόεδρο των ΗΠΑ σε συνομιλίες που, όπως είπε, θα πρέπει να περιλαμβάνουν Ευρωπαίους συμμάχους.
Σε ομιλία του προς τη λεγόμενη «Συμμαχία των Προθύμων», αντίγραφο της οποίας είδε το πρακτορείο Reuters, ο Ζελένσκι κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να καταλήξουν σε ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη μιας «δύναμης διαβεβαίωσης» στην Ουκρανία και να συνεχίσουν να υποστηρίζουν το Κίεβο για όσο διάστημα η Μόσχα δεν δείχνει προθυμία να τερματίσει τον πόλεμό της.
Εν τω μεταξύ, η ουκρανική πλευρά θεωρεί την τελευταία εκδοχή του αμερικανικού σχεδίου «σημαντικά καλύτερη» για το Κίεβο.
Πηγή με γνώση του θέματος δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι «η Ουκρανία, οι ΗΠΑ και οι Ευρωπαίοι κατέστησαν λειτουργική την αμερικανική πρόταση και είναι πλέον σημαντικά καλύτερη» για το Κίεβο. Αυτή η εκδοχή επιτρέπει στην Ουκρανία να διατηρήσει έναν στρατό 800.000 στρατιωτών έναντι 600.000 στην πρώτη εκδοχή του σχεδίου.
Την ίδια ώρα, ο Εμανουέλ Μακρόν ανοίγοντας τις εργασίες της σημερινής τηλεδιάσκεψης του «Συνασπισμού των Προθύμων» που υποστηρίζει το Κίεβο, στην οποία λαμβάνει μέρος και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ότι υπάρχει «επιτέλους μια ευκαιρία να σημειωθεί πραγματική πρόοδος προς μια διαρκή ειρήνη» μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Κατά τον Γάλλο πρόεδρο «απόλυτη προϋπόθεση για μια διαρκή ειρήνη» είναι να παρασχεθούν στην Ουκρανία «πολύ ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας και όχι εγγυήσεις μόνο στα χαρτιά».
«Η Ουκρανία έχει λάβει ως σήμερα πολλές, αθετημένες λόγω των διαδοχικών ρωσικών επιθέσεων, υποσχέσεις και ως εκ τούτου οι ισχυρές εγγυήσεις είναι απαραίτητες» είπε ο Γάλλος πρόεδρος.
«Οι διαπραγματεύσεις έχουν αποκτήσει νέα δυναμική και πρέπει να επωφεληθούμε από αυτό» δήλωσε επίσης ο Μακρόν, σημειώνοντας ότι οι συναντήσεις στη Γενεύη, στις 23 Νοεμβρίου, επέτρεψαν έναν ανοιχτό και εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών.
