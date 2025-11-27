O λόγος που τα πυροσβεστικά βρέχουν με νερό τα αεροπλάνα που προσγειώνονται - Τι είναι το water salute
O λόγος που τα πυροσβεστικά βρέχουν με νερό τα αεροπλάνα που προσγειώνονται - Τι είναι το water salute
Η εικόνα θυμίζει έναν αιφνιδιαστικό καθαρισμό της τελευταίας στιγμής, όμως στην πραγματικότητα πρόκειται για μια τελετουργική διαδικασία
Οι περισσότεροι επιβάτες ίσως να μην το έχουν συναντήσει ποτέ, όμως όσοι το βλέπουν για πρώτη φορά εκπλήσσονται όταν πριν από την απογείωση ή κατά την προσγείωση το αεροπλάνο φαίνεται να δέχεται μεγάλες ποσότητες νερού.
Η εικόνα θυμίζει έναν αιφνιδιαστικό καθαρισμό της τελευταίας στιγμής, όμως στην πραγματικότητα πρόκειται για μια τελετουργική διαδικασία.
Το λεγόμενο water salute είναι μια τιμητική πρακτική κατά την οποία δύο πυροσβεστικά οχήματα δημιουργούν με τις αντλίες τους ένα τόξο νερού, κάτω από το οποίο περνά το αεροπλάνο.
Η παράδοση, που θυμίζει τις υδάτινες «αψίδες» με τις οποίες πυροσβεστικά πλοία υποδέχονταν πλοία στη ναυσιπλοΐα, χρησιμοποιείται ως ένδειξη σεβασμού, καλωσορίσματος ή εορτασμού σε ειδικές περιστάσεις.
Σύμφωνα με το Simple Flying, το τελετουργικό εφαρμόζεται συχνά για να τιμηθεί η τελευταία πτήση ενός έμπειρου πιλότου ή εργαζομένου αεροδρομίου πριν από τη συνταξιοδότησή του. Παράλληλα, μπορεί να πραγματοποιηθεί για σημαντικά ορόσημα, όπως μια ρεκόρ πτήση, ή για να υποδεχθεί μια Ολυμπιακή ομάδα.
Σε άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιείται για να τιμηθούν στρατιωτικά στελέχη, ενώ συχνά σηματοδοτεί την πρώτη ή την τελευταία πτήση μιας αεροπορικής εταιρείας σε ένα συγκεκριμένο αεροδρόμιο. Το Schiphol Airport αναφέρει ότι η πρακτική καθιερώθηκε σταδιακά στην αεροπορία αφού πρώτα χρησιμοποιήθηκε στη ναυτιλία, ενώ ανεπιβεβαίωτες αναφορές τοποθετούν την πρώτη αεροπορική τελετή αυτού του είδους στη δεκαετία του 1990, στο Σολτ Λέικ Σίτι.
Την ίδια στιγμή, ένα άλλο φαινόμενο που σχετίζεται με τις πτήσεις είναι ο λεγόμενος «μπλε πάγος». Ο όρος περιγράφει παγωμένα κομμάτια απορριμμάτων από τις τουαλέτες των αεροσκαφών τα οποία, όταν διαρρεύσουν από μικροσκοπικές ρωγμές ή φθαρμένες στεγανοποιήσεις στο σύστημα, μπορεί να παγώσουν σε μεγάλο ύψος και να πέσουν στο έδαφος. Το χαρακτηριστικό μπλε χρώμα οφείλεται στο απολυμαντικό υγρό που χρησιμοποιείται στο σύστημα αποχέτευσης.
Αποπαγοποίηση και μπλε πάγοςΤο water salute δεν πρέπει να σχετίζεται με την αποπαγοποίηση (ground deicing), μια διαδικασία που συναντούν πολύ συχνότερα οι επιβάτες, ιδιαίτερα σε ψυχρές συνθήκες. Η αποπαγοποίηση αφορά την απομάκρυνση πάγου και την προστασία επιφανειών του αεροσκάφους πριν από την απογείωση για λόγους ασφάλειας.
Παρότι τα σύγχρονα συστήματα είναι σχεδιασμένα να είναι πλήρως σφραγισμένα και ελέγχονται τακτικά, ειδικοί της Brookfield Aviation σημειώνουν ότι μικρές διαρροές μπορούν να συμβούν — και δεν είναι τόσο σπάνιες όσο πιστεύεται. Οι πτώσεις «μπλε πάγου» μπορεί να προκαλέσουν ζημιές ή δαπανηρές εργασίες καθαρισμού όταν φτάσουν στο έδαφος.
