Ζελένσκι: Οι αρχές του αναθεωρημένου αμερικανικού σχεδίου μπορούν να οδηγήσουν σε βαθύτερες συμφωνίες

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εκτίμησε σήμερα ότι οι «αρχές» ενός αναθεωρημένου αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στη χώρα του θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε «βαθύτερες συμφωνίες», υπογραμμίζοντας ότι «πολλά εξαρτώνται» πλέον από την Ουάσινγκτον.«Βασίζομαι στη συνεχιζόμενη ενεργή συνεργασία με την αμερικανική πλευρά και με τον πρόεδρο Τραμπ. Πολλά εξαρτώνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή η αμερικανική ισχύς είναι αυτή που η Ρωσία λαμβάνει σοβαρότερα υπ’ όψιν», ανέφερε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, σημειώνοντας πως είναι «ιδιαίτερα κυνικό» το γεγονός ότι η Μόσχα συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον της χώρας του ενόσω βρίσκονται σε εξέλιξη ειρηνευτικές συνομιλίες.Το αρχικό σχέδιο της Ουάσινγκτον με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος βρίσκεται ήδη στον τέταρτο χρόνο του, αναθεωρήθηκε αφού επικρίθηκε ως υπερβολικά ευνοϊκό για τη Μόσχα. Ωστόσο, τα αναθεωρημένα σημεία δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας μέχρι στιγμής.Νωρίτερα σήμερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενημέρωσε τους συμμάχους του ότι είναι έτοιμος να συζητήσει με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ τα «ευαίσθητα σημεία» της προτεινόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας.Απευθυνόμενος στους ηγέτες της αποκαλούμενης Συμμαχίας των Προθύμων, ο Ζελένσκι κάλεσε τους Ευρωπαίους να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις, επειδή «οι αποφάσεις για θέματα ασφαλείας που αφορούν την Ευρώπη πρέπει να περιλαμβάνουν την Ευρώπη».Ο προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Αντρίι Γερμάκ, δήλωσε ότι επικοινώνησε με τον υπουργό Στρατού των ΗΠΑ Ντάνιελ Ντρίσκολ ενόψει της επίσκεψής του στο Κίεβο αυτήν την εβδομάδα.«Σας ευχαριστούμε για την αντικειμενικότητα και το εποικοδομητικό πνεύμα σας», έγραψε ο Γερμάκ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram. «Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ, αναμένουμε τον υπουργό Στρατού (των ΗΠΑ) στο Κίεβο αυτήν την εβδομάδα και είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε όσο το δυνατόν ταχύτερα προκειμένου να οριστικοποιήσουμε τα απαραίτητα βήματα για τον τερματισμό της αιματοχυσίας».Ο Αντρίι Γερμάκ δήλωσε ότι στις συνομιλίες που φιλοξενήθηκαν στη Γενεύη μπήκαν «γερά θεμέλια», διαβεβαιώνοντας πως το Κίεβο προσβλέπει σε «περαιτέρω συνεργασία» με στόχο την επίτευξη συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο.«Η Ουκρανία δεν στάθηκε ούτε θα σταθεί ποτέ εμπόδιο στην ειρήνη. Είμαστε ευγνώμονες στις ΗΠΑ για την υποστήριξή τους. Η συνάντηση των προέδρων θα προετοιμαστεί διεξοδικά και άμεσα από την πλευρά μας», ανέφερε ο προσωπάρχης του Ζελένσκι.