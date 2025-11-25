Πόλεμος στην Ουκρανία: Μέσα στις επόμενες 5 ημέρες το ταξίδι Ζελένσκι στις ΗΠΑ για να κλείσει συμφωνία με τον Τραμπ, εκτιμά το Κίεβο
Οι ουκρανικές και οι αμερικανικές αντιπροσωπείες κατέληξαν σε κοινή κατανόηση των βασικών όρων της συμφωνίας ειρήνης στη Γενεύη, ανέφερε ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ
Το Κίεβο εκτιμά πως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα επισκεφτεί μέσα στο Νοέμβριο το ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτειές, προκειμένου να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, να ολοκληρώσει τα τελευταία στάδια των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων και να επιτευχθεί συμφωνία ειρήνης στην Ουκρανία.
Την πληροφορία αυτή μετέφερε μέσω Telegram ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, λέγοντας: «Αναμένουμε να οργανωθεί επίσκεψη του προέδρου της Ουκρανίας στις Ηνωμένες Πολιτείες το συντομότερο δυνατόν τον Νοέμβριο, ώστε να ολοκληρωθούν τα τελικά στάδια και να επιτευχθεί συμφωνία με τον πρόεδρο Τραμπ».
Ο Ουμέροφ σημείωσε ότι οι ουκρανικές και οι αμερικανικές αντιπροσωπείες κατέληξαν σε κοινή κατανόηση των βασικών όρων της συμφωνίας ειρήνης. «Εκτιμούμε τις παραγωγικές και εποικοδομητικές συναντήσεις στη Γενεύη μεταξύ των ουκρανικών και αμερικανικών αντιπροσωπειών, καθώς και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του προέδρου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου. Οι αντιπροσωπείες μας έχουν φθάσει σε κοινή κατανόηση των κύριων όρων της συμφωνίας που συζητήθηκαν στη Γενεύη. Τώρα υπολογίζουμε στην υποστήριξη των Ευρωπαίων εταίρων μας για τα επόμενα βήματα», ανέφερε ο γραμματέας του Συμβουλίου.
Η Ουκρανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τις διαπραγματεύσεις των αντιπροσωπειών τους στη Γενεύη, συμφώνησαν να συνεχίσουν την επεξεργασία κοινών προτάσεων για μια συμφωνία ειρήνης. Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν ότι οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία πρέπει να σέβεται πλήρως την κυριαρχία της Ουκρανίας και να εξασφαλίζει μια βιώσιμη και δίκαιη ειρήνη. Μετά τις συνομιλίες, καταρτίστηκε ένα επικαιροποιημένο και αναθεωρημένο πλαίσιο εγγράφου για την ειρηνευτική διαδικασία.
Παράλληλα αξιωματούχος της ΕΕ δήλωσε σήμερα ότι οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα έχουν βιντεοδιάσκεψη για την Ουκρανία αύριο, Τετάρτη. Ο αξιωματούχος αυτός ζήτησε να μην κατονομαστεί καθώς η σύνοδος δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επισήμως.
