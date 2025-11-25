Ο Λαβρόφ λέει ότι η αμερικανική πρόταση για την Ουκρανία πρέπει να αποτυπώνει το «πνεύμα» όσων συζητήθηκαν στο Άνκορατζ
Ο Λαβρόφ λέει ότι η αμερικανική πρόταση για την Ουκρανία πρέπει να αποτυπώνει το «πνεύμα» όσων συζητήθηκαν στο Άνκορατζ
Η Μόσχα αναμένει να ενημερωθεί για σύντομα για τα αποτελέσματα των συνομιλιών των ΗΠΑ με το Κίεβο και την ΕΕ, δήλωσε ο Ρώσος ΥΠΕΞ
Η Μόσχα περιμένει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να παρουσιάσουν την επίσημη εκδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, η οποία θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί με την Ευρώπη και το Κίεβο, δήλωσε ο Σεργκέι Λαβρόφ σε συνέντευξη Τύπου.
Ο Ρώσος ΥΠΕΞ υπογράμμισε ότι τα έγγραφα που έχουν κυκλοφορήσει έως τώρα δεν μπορούν να θεωρηθούν επίσημα, καθώς - όπως είπε - η δημοσιοποίησή τους έγινε «σκόπιμα» με στόχο να προκληθεί αναστάτωση. Ο Λαβρόφ ανέφερε ότι όσοι επιδιώκουν να τροφοδοτήσουν αυτή την αναταραχή δεν κρύβουν τις προθέσεις τους: θέλουν ουσιαστικά «να υπονομεύσουν τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ» και να παρουσιάσουν το σχέδιο με τρόπο που εξυπηρετεί τις δικές τους προθέσεις.
Ο Λαβρόφ τόνισε ότι υπάρχουν δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον και πως χρησιμοποιούνται ενεργά. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ρωσία αναμένει την εκδοχή του σχεδίου την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν προσωρινή, στο πλαίσιο της διαδικασίας συντονισμού του κειμένου με τους Ευρωπαίους και τους Ουκρανούς. «Όταν τη λάβουμε, θα δούμε τι περιέχει», είπε χαρακτηριστικά.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο πλαίσιο των προηγούμενων συμφωνιών. Ο Λαβρόφ προειδοποίησε ότι εάν «το γράμμα και το πνεύμα του Anchorage» – όπως αποκάλεσε τις βασικές κατευθύνσεις που έχουν καταγραφεί στις μέχρι τώρα επαφές – αφαιρεθούν από τις καίριες διατυπώσεις, τότε «θα πρόκειται για μια θεμελιωδώς διαφορετική κατάσταση».
Υπενθυμίζεται ότι ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σήμερα ότι «δεν έχει τίποτα να πει» σχετικά με τις συνομιλίες του αμερικανού υπουργού Στρατού Νταν Ντρίσκολ με τη ρωσική αντιπροσωπεία στο Αμπού Ντάμπι.
Η Μόσχα δεν έχει λάβει ακόμα οποιαδήποτε επικαιροποιημένα σχέδια για την Ουκρανία, δήλωσε ο Πεσκόφ.
«Αυτή τη στιγμή, το μόνο ουσιαστικό πράγμα είναι το αμερικανικό σχέδιο, το σχέδιο του (αμερικανού προέδρου Ντόναλντ) Τραμπ. Πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει μια πολύ καλή βάση για διαπραγματεύσεις. Εξακολουθούμε να έχουμε αυτή την άποψη», δήλωσε ο Πεσκόφ.
Σχετικά με το ρόλο της Ευρώπης στη διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, ο Πεσκόφ δήλωσε ότι είναι αδύνατο να συζητηθεί το σύστημα ασφαλείας χωρίς τη συμμετοχή Ευρωπαίων, έτσι σε κάποιο στάδιο η συμμετοχή της Ευρώπης θα είναι απαραίτητη.
Ο Ρώσος ΥΠΕΞ υπογράμμισε ότι τα έγγραφα που έχουν κυκλοφορήσει έως τώρα δεν μπορούν να θεωρηθούν επίσημα, καθώς - όπως είπε - η δημοσιοποίησή τους έγινε «σκόπιμα» με στόχο να προκληθεί αναστάτωση. Ο Λαβρόφ ανέφερε ότι όσοι επιδιώκουν να τροφοδοτήσουν αυτή την αναταραχή δεν κρύβουν τις προθέσεις τους: θέλουν ουσιαστικά «να υπονομεύσουν τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ» και να παρουσιάσουν το σχέδιο με τρόπο που εξυπηρετεί τις δικές τους προθέσεις.
Ο Λαβρόφ τόνισε ότι υπάρχουν δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον και πως χρησιμοποιούνται ενεργά. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ρωσία αναμένει την εκδοχή του σχεδίου την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν προσωρινή, στο πλαίσιο της διαδικασίας συντονισμού του κειμένου με τους Ευρωπαίους και τους Ουκρανούς. «Όταν τη λάβουμε, θα δούμε τι περιέχει», είπε χαρακτηριστικά.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο πλαίσιο των προηγούμενων συμφωνιών. Ο Λαβρόφ προειδοποίησε ότι εάν «το γράμμα και το πνεύμα του Anchorage» – όπως αποκάλεσε τις βασικές κατευθύνσεις που έχουν καταγραφεί στις μέχρι τώρα επαφές – αφαιρεθούν από τις καίριες διατυπώσεις, τότε «θα πρόκειται για μια θεμελιωδώς διαφορετική κατάσταση».
Το Κρεμλίνο «δεν έχει τίποτα να πει» σχετικά με τις συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι
Υπενθυμίζεται ότι ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σήμερα ότι «δεν έχει τίποτα να πει» σχετικά με τις συνομιλίες του αμερικανού υπουργού Στρατού Νταν Ντρίσκολ με τη ρωσική αντιπροσωπεία στο Αμπού Ντάμπι.
Η Μόσχα δεν έχει λάβει ακόμα οποιαδήποτε επικαιροποιημένα σχέδια για την Ουκρανία, δήλωσε ο Πεσκόφ.
«Αυτή τη στιγμή, το μόνο ουσιαστικό πράγμα είναι το αμερικανικό σχέδιο, το σχέδιο του (αμερικανού προέδρου Ντόναλντ) Τραμπ. Πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει μια πολύ καλή βάση για διαπραγματεύσεις. Εξακολουθούμε να έχουμε αυτή την άποψη», δήλωσε ο Πεσκόφ.
Σχετικά με το ρόλο της Ευρώπης στη διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, ο Πεσκόφ δήλωσε ότι είναι αδύνατο να συζητηθεί το σύστημα ασφαλείας χωρίς τη συμμετοχή Ευρωπαίων, έτσι σε κάποιο στάδιο η συμμετοχή της Ευρώπης θα είναι απαραίτητη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα