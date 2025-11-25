Αυστραλία: Επταήμερη... αποβολή σε ακροδεξιά γερουσιαστή για την εμφάνισή της με μπούρκα στη βουλή

Η Χάνσον δήλωσε μετά το περιστατικό ότι εμμένει στις απόψεις της σχετικά με την μπούρκα και υποστήριξε ότι δεν υπάρχει ενδυματολογικός κώδικας για τη βουλή."Αν μπορείς να φορέσεις κράνος μέσα στην τράπεζα ή σε όποιον άλλο χώρο όπου θα σου ζητήσουν να το βγάλεις, γιατί να ισχύει κάτι διαφορετικό για την μπούρκα; Θα επιμείνω στη θέση μου και στα πιστεύω μου. Θα συνεχίσω να το κάνω. Ο λαός είναι εκείνος που θα με κρίνει", δήλωσε η γερουσιαστής σε δημοσιογράφους στην Καμπέρα.Η Χάνσον, γερουσιαστής του Κουίνσλαντ, έγινε γνωστή τα χρόνια του ’90 λόγω της σκληρής αντίθεσής της στη μετανάστευση από την Ασία και στους αιτούντες άσυλο. Αντιμάχεται εδώ και χρόνια τη μουσουλμανική ενδυμασία και είχε φορέσει ξανά μπούρκα στο κοινοβούλιο το 2017 ζητώντας τότε να απαγορευθεί το ένδυμα αυτό σε όλη την Αυστραλία.