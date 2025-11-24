Αυστραλία: Ακροδεξιά γερουσιαστής εμφανίστηκε με μπούρκα στη βουλή ζητώντας την απαγόρευσή της

Σε ανάρτηση στο Facebook μετά το επεισόδιο, η Χάνσον δήλωσε ότι η ενέργειά της ήταν πράξη διαμαρτυρίας γιατί η Γερουσία απέρριψε το νομοσχέδιό της.«Αν το κοινοβούλιο δεν θέλει να την απαγορεύσει, τότε θα φοράω αυτή τη ριζοσπαστική, καταπιεστική και μη θρησκευτική ενδυμασία, που θέτει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και τα δικαιώματα των γυναικών, μέσα στο ίδιο το κοινοβούλιο, ώστε κάθε Αυστραλός να καταλάβει τι διακυβεύεται. Αν δεν θέλουν να τη φοράω – να απαγορεύσουν τη μπούρκα».