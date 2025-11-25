ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε εργοστάσιο στο Ηράκλειο Κρήτης

Ισπανικό χρυσό κέρμα του 1609 καταρρίπτει ρεκόρ σε δημοπρασία
ΚΟΣΜΟΣ
Δημοπρασία νόμισμα Ισπανία

Ισπανικό χρυσό κέρμα του 1609 καταρρίπτει ρεκόρ σε δημοπρασία

Το σπάνιο κέρμα που κόπηκε για λογαριασμό του βασιλιά Φιλίππου Γ΄ της Ισπανίας πουλήθηκε έναντι 3,02 εκατ. ευρώ

Ισπανικό χρυσό κέρμα του 1609 καταρρίπτει ρεκόρ σε δημοπρασία
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ένα χρυσό κέρμα που κόπηκε το 1609 για λογαριασμό του βασιλιά Φιλίππου Γ΄ της Ισπανίας κατέρριψε ρεκόρ σε δημοπρασία που διεξήχθη χθες Δευτέρα στην Ελβετία και έγινε το πολυτιμότερο σε όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με τη Numismatica Genevensis SA.

Το σπάνιο κέρμα, βάρους 339 γραμμαρίων, πουλήθηκε έναντι 2.817.500 ελβετικών φράγκων (3,02 εκατ. ευρώ). Η τιμή εκκίνησης είχε οριστεί στα 2 εκατ. ελβετικά φράγκα (2,14 εκατ. ευρώ), σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών που εδρεύει στη Γενεύη.



Το Centen ή 100 εσκούδος σε ένα πρώην ισπανικό νόμισμα, φτιάχτηκε στην πόλη Σεγόβια της κεντρικής Ισπανίας, από χρυσό που έφεραν οι κονκισταδόρες από τον «Νέο Κόσμο» (οι κατακτητές από την Αμερική).



Ήταν μια επίδειξη βασιλικού πλούτου και ισχύος, με την αξία του να ισοδυναμεί με τους μισθούς πολλών ετών, και είναι το πολυτιμότερο στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία, επεσήμανε ο ιδρυτής του οίκου δημοπρασιών Αλέν Μπαρόν.

Κλείσιμο
Χαμένο επί πολλούς αιώνες, κατέληξε στις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1950 όπου ένας Νεοϋορκέζος συλλέκτης το αγόρασε προτού το πουλήσει σε έναν Ισπανό 10 χρόνια αργότερα. Κατόπιν, το απέκτησε σε δημοπρασία ένας άλλος συλλέκτης, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει γίνει γνωστή.

«Ήταν πράγματι ένα βασιλικό δώρο, ένα δώρο για βασιλιάδες ή βασίλισσες», είπε ο Μπαρόν. «Ο επόμενος ιδιοκτήτης του θα μπορούσε, κατά κάποιον τρόπο, να θεωρήσει τον εαυτό του ‘βασιλιά’, αφού ένας βασιλιάς το προσέφερε σε άλλον βασιλιά».

Υπήρξε ενδιαφέρον από αγοραστές στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή – οι οποίοι ήθελαν να προσθέσουν ένα «τρόπαιο» στη συλλογή τους – καθώς και από ιδρύματα, ανέφερε ο οίκος δημοπρασιών.

Το προηγούμενο ρεκόρ για ευρωπαϊκό νόμισμα κατείχε ένα κέρμα 100 δουκάτων που ανήκε στον Φερδινάνδο Γ΄ των Αψβούργων, το οποίο είχε πουληθεί έναντι 1,95 εκατ. ελβετικών φράγκων (2,09 εκατ. ευρώ), δήλωσε ο διευθυντής της Numismatica Genevensis Φρανκ Μπαλντάτσι.



Ειδήσεις σήμερα:

Κασσελάκης για Τσίπρα: Είναι ομοφοβικός, δεν κατάλαβε η Μπέττυ τι έλεγε ο Τάιλερ στα αγγλικά για τα παιδιά στο Μαξίμου - Δείτε βίντεο

Γιώργος Χατζιδάκις κατά Μποφίλιου - Χαρούλη: Κινείται νομικά εναντίον της παγκόσμιας περιοδείας-αφιέρωμα στον Μάνο

Δέσποινα Καμπούρη για τη δασκάλα από το Λουτράκι που κατήγγειλε τον 6χρονο μαθητή: Μέχρι ένα σημείο δεν έχει άδικο αυτή η κυρία
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Πώς να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τον επιχείλιο έρπη και να χαμογελάσετε ξανά

Η φροντίδα και η αντιμετώπιση του επιχείλιου έρπη έχει εξελιχθεί. Καινοτόμα  και κλινικά αποδεδειγμένα προϊόντα όπως το SoreFix, αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματική θεραπεία του επιχείλιου έρπητα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης