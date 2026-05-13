Wall Street: Επίδειξη δύναμης από τις Big Tech που έστειλαν σε νέα υψηλά S&P 500 και Nasdaq
Οι τεχνολογικές megacaps ώθησαν τη Wall Street σε νέα ρεκόρ, παρά τα ισχυρά στοιχεία πληθωρισμού που ενισχύουν τις εκτιμήσεις για διατήρηση των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα - Σε δημοπρασία νέων 30ετών ομολόγων, η απόδοση «κλείδωσε» πάνω από το 5% για πρώτη φορά από το 2007
Μια ιδιότυπη εικόνα παρουσίασε η Wall Street στη συνεδρίαση της Τετάρτης, αποτυπώνοντας ξεκάθαρα το τεράστιο ειδικό βάρος που έχει αποκτήσει μια… χούφτα τεχνολογικών μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης. Το ράλι των Big Tech οδήγησε S&P 500 και Nasdaq σε ένα ακόμη ρεκόρ, την ώρα που περίπου τα δύο τρίτα των μετοχών παρέμεναν καθηλωμένες υπό το βάρος του πληθωριστικού ρίσκου και της γεωπολιτικής αβεβαιότητας.
Στο ταμπλό, ο S&P 500 «έπιασε» τις 7.444 μονάδες με άνοδο 0,58% και ο Nasdaq με άλμα 1,20% έφτασε τις 26.402 μονάδες. Όμως, ο Dow Jones δεν μπόρεσε να ακολουθήσει, υποχωρώντας κατά 0,14% στις 49.693 μονάδες.
«Οι βασικοί αμερικανικοί δείκτες ανεβαίνουν παρά το αρνητικό εύρος αγοράς. Η αισθητά υψηλότερη του αναμενομένου έκθεση για τον PPI οδηγεί τους επενδυτές στην ασφάλεια των ultra-megacaps», σχολίασε ο Μάικλ Ο’Ρουρκ, της Jones Trading, εξηγώντας πως τα κέρδη των Big Tech με οδηγό τις Google, Nvidia, Apple και Tesla «εξηγούν το 100% της σημερινής ανόδου του S&P 500».
Το εξαήμερο ράλι των μετοχών προς διαδοχικά ιστορικά ρεκόρ αψηφά τις ανησυχίες για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν.
Σύμφωνα με τον Μαξ Κέτνερ της HSBC, οι μετοχές μπορούν να συνεχίσουν ανοδικά καθώς η ισχυρή ανάκαμψη της κερδοφορίας και η σχετικά χαμηλή επενδυτική έκθεση υπερκαλύπτουν την απειλή από την άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων.
Ακόμη πιο αισιόδοξοι εμφανίστηκαν σε σημείωμα τους οι στρατηγικοί αναλυτές της Morgan Stanley, οι οποίοι αναβάθμισαν τη στάση τους απέναντι στις αμερικανικές μετοχές, ποντάροντας σε άνοδο του S&P 500 στις 8.300 μονάδες μέσα στους επόμενους 12 μήνες. «Η ανθεκτικότητα των εταιρικών κερδών παρά τους γεωπολιτικούς κινδύνους, τις ανησυχίες για το private credit και τις ανατροπές από την AI στηρίζει την άποψή μας», ανέφεραν σε σημείωμα τους.
Την ίδια στιγμή, η Wall Street ανανέωνε τα «bearish» στοιχήματα στα αμερικανικά ομόλογα μετά τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις ότι η Fed ίσως προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων έως τα μέσα του επόμενου έτους.
Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς ανέβηκε περαιτέρω στο 4,47%, ενώ το 30ετές άγγιξε το 5,04%. Μάλιστα, σε δημοπρασία νέων 30ετών ομολόγων ύψους 25 δισ. δολαρίων, η απόδοση «κλείδωσε» στο 5,046%, ήτοι πάνω από το όριο του 5% για πρώτη φορά από το 2007, υπό το φάσμα των διογκούμενων πληθωριστικών πιέσεων.
Η εξέλιξη αυτή, που βάρυνε μεγάλο μέρος της αγοράς, ήρθε μετά τα νέα αρνητικά στοιχεία από το μέτωπο του πληθωρισμού.
Ο δείκτης τιμών παραγωγού αυξήθηκε κατά 6% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τις προβλέψεις. Σε μηνιαία βάση, η άνοδος του δείκτη κατά 1,4% (έναντι πρόβλεψης για 0,5%) ήταν η ισχυρότερη από το 2022.
Αντιστοίχως, ο δομικός δείκτης αυξήθηκε κατά 5,2% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025, σημειώνοντας επίσης τη μεγαλύτερη άνοδο των τελευταίων τριών και πλέον ετών.
Είχαν προηγηθεί, χθες, τα επίσης αρνητικά μαντάτα από τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI), ο οποίος εκτινάχθηκε άνω του αναμενόμενου στο 3,8% σε ετήσια βάση, με αύξηση 0,6% σε μηνιαία βάση.
«Ο PPI της Τετάρτης ήταν εντυπωσιακά υψηλός, καθώς οι παραγωγοί αισθάνονται τις δευτερογενείς επιπτώσεις του πετρελαίου στα 100 δολάρια το βαρέλι», επεσήμανε ο Κλαρκ Μπέλιν της Bellwether Wealth. «Η Federal Reserve έχει πλέον σοβαρό πρόβλημα πληθωρισμού».
Υπό τα δεδομένα αυτά, το πλέον πιθανό είναι ότι η Fed θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια φέτος, αν όχι να κινηθεί προς αύξηση των επιτοκίων.
Οι αγορές χρήματος προεξόφλησαν προσωρινά έως και 24 μονάδες βάσης πιθανής αύξησης των επιτοκίων κατά 0,25% έως τον Ιούνιο του 2027, έναντι 21 μονάδων βάσης στο κλείσιμο της Τρίτης.
«Η Federal Reserve αντιμετωπίζει πλέον σοβαρό πρόβλημα πληθωρισμού σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά εργασίας επιβραδύνεται, γεγονός που κάνει τη δουλειά της ακόμη πιο δύσκολη, ειδικά καθώς η κεντρική τράπεζα ετοιμάζεται να υποδεχθεί νέο πρόεδρο», συμφώνησε ο Κλαρκ Μπέλιν της Bellwether Wealth.
Λίγο πριν το κλείσιμο της συνεδρίασης, έγινε γνωστό ότι η Γερουσία ενέκρινε και επισήμως τον διορισμό του Κέβιν Γουόρς ως νέου προέδρου τα Fed, αντικαθιστώντας τον Τζερόμ Πάουελ, η θητεία του οποίου ολοκληρώνεται την Παρασκευή. Η ψηφοφορία ήταν η πλέον διχαστική που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στο Σώμα για την έγκριση νέου κεντρικού τραπεζίτη αντανακλώντας το δύσκολο έργο που θα έχει μπροστά του ο Γουόρς προσπαθώντας από τη μία να ικανοποιήσει την απαίτηση του Τραμπ για νομισματική χαλάρωση και για πολιτικές παρεμβάσεις στο έργο της Fed και από την άλλη την απαίτηση της αγοράς για θεσμική ανεξαρτησία σε ένα διάστημα ανθεκτικού πληθωρισμού.
Στο επίκεντρο της προσοχής της αγοράς βρίσκεται και το ταξίδι Τραμπ στην Κίνα, σε ένα διάστημα που οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν έχουν βαλτώσει.
Οι συνομιλίες του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ θα περιλαμβάνουν όλα τα διμερή οικονομικά και εμπορικά θέματα, με τον Αμερικανό πρόεδρο να πιέζει για μεγαλύτερο «άνοιγμα» της κινεζικής οικονομίας στις αμερικανικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, η συνεχιζόμενη σύγκρουση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν αναμένεται να βρεθεί επίσης στο επίκεντρο των συνομιλιών.
Αναλυτές εκτιμούν ότι η Κίνα, ως μεγάλος εισαγωγέας ιρανικού πετρελαίου, θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο εγγυητή σε μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία, αν και οι προσδοκίες για σημαντική πρόοδο στο θέμα έχουν περιοριστεί.
Στο επιχειρηματικό μέτωπο, η LinkedIn της Microsoft προχωρά σε περικοπές προσωπικού, σε μια ακόμη κίνηση του τεχνολογικού κλάδου για περιορισμό θέσεων εργασίας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.
Η Anthropic βρίσκεται σε πρώιμες συζητήσεις με επενδυτές για νέα χρηματοδότηση ύψους τουλάχιστον 30 δισ. δολαρίων, σε αυτό που ενδέχεται να αποτελέσει τον μεγαλύτερο γύρο χρηματοδότησής της μέχρι σήμερα.
Οι Alibaba και Tencent ανακοίνωσαν έσοδα χαμηλότερα των εκτιμήσεων, αναδεικνύοντας τις δυσκολίες μετατροπής των αυξημένων επενδύσεων στην AI σε ταχύτερη ανάπτυξη.
Η Ford σημείωσε άνοδο μετά τη θετική αξιολόγηση της Morgan Stanley, σύμφωνα με την οποία η δραστηριότητα αποθήκευσης ενέργειας της αυτοκινητοβιομηχανίας θα μπορούσε σύντομα να προχωρήσει σε συμφωνία με hyperscalers.
Παράλληλα, η Honeywell εκτιμά ότι γεγονότα που αλλάζουν τα δεδομένα, όπως ο πόλεμος με το Ιράν και η άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης, δημιουργούν αυξημένη ζήτηση για τα προϊόντα της ενόψει του εταιρικού διαχωρισμού που προγραμματίζεται αργότερα μέσα στον μήνα.
Στο επίκεντρο της προσοχής βρέθηκε και η Cisco ενόψει ανακοίνωσης αποτελεσμάτων μετά το κλείσιμο της Wall Street. Η εταιρεία είχε αναφέρει ήδη από τον Φεβρουάριο ότι τα περιθώρια κέρδους της πιέζονται λόγω της εκτόξευσης του κόστους των memory chips, καθώς η έκρηξη των επενδύσεων στην AI αυξάνει τη ζήτηση για υποδομές.
