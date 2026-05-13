«Ciao Kate»: Θερμή υποδοχή για την πριγκίπισσα της Ουαλίας στην Ιταλία με ανθοδέσμες και πανό, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Το πρώτο της επίσημο ταξίδι στο εξωτερικό μετά από 3 χρόνια - Εμφανίστηκε χαμογελαστή και ευδιάθετη: «Μιλάω λίγα ιταλικά, είμαι η Καταρίνα» φέρεται να είπε  σε παιδιά που βρίσκονταν στο σημείο

Με ενθουσιασμό υποδέχθηκαν οι κάτοικοι της Ιταλίας την Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, στην πρώτη επίσκεψή της στο εξωτερικό μετά τη θεραπεία της για τον καρκίνο.

Η Κέιτ εμφανίστηκε στη γραφική πλατεία της πόλης Ρέτζιο Εμίλια, όπου συγκεντρωμένο πλήθος την υποδέχθηκε με χειροκροτήματα, επευφημίες και πανό με το μήνυμα «Ciao Kate». Κατά τη διάρκεια της βόλτας της, μίλησε με τον κόσμο, έβγαλε selfies και αντάλλαξε χειραψίες με ανθρώπους που κρατούσαν λουλούδια και κινητά τηλέφωνα για να καταγράψουν τη στιγμή.

Πρόκειται για την πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από τρία χρόνια που η Πριγκίπισσα της Ουαλίας συμμετέχει σε αντίστοιχη επίσημη εκδήλωση στο εξωτερικό. Η τελευταία της εμφάνιση σε διεθνή περιοδεία είχε πραγματοποιηθεί στη Βοστώνη, μαζί με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, τον Δεκέμβριο του 2022.

Η παρουσία της στην Ιταλία προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον, με δεκάδες φωτογράφους, τηλεοπτικά συνεργεία και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να βρίσκονται στην περιοχή, ενώ κάτοικοι παρακολουθούσαν ακόμη και από τα παράθυρα των κτιρίων γύρω από την πλατεία.

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας εμφανίστηκε χαμογελαστή και ευδιάθετη, φορώντας μπλε κοστούμι της σχεδιάστριας

Edeline Lee. Σύμφωνα με την Daily Mail, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης μίλησε στα ιταλικά με παιδιά που βρίσκονταν στο σημείο: «Μιλάω λίγα ιταλικά. Πώς σε λένε; Είμαι η Καταρίνα» φέρεται να είπε.

Ο δημοσιογράφος Πάολο Ροζάτο από την τοπική εφημερίδα Il Resto del Carlino δήλωσε ότι η Κέιτ είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στην Ιταλία, σημειώνοντας ότι αρκετοί Ιταλοί βλέπουν σε εκείνη στοιχεία που θυμίζουν την πριγκίπισσα Νταϊάνα

Η επίσκεψη της Πριγκίπισσας της Ουαλίας συνδέθηκε και με τη δράση της για την ευαισθητοποίηση γύρω από την εκπαίδευση και ανάπτυξη των παιδιών στα πρώτα χρόνια της ζωής τους.

