Συνελήφθη ο «βαρόνος» του captagon στον Λίβανο
ΚΟΣΜΟΣ
Λίβανος Ναρκωτικά Σύλληψη captagon

Συνελήφθη ο «βαρόνος» του captagon στον Λίβανο

Ο Νουχ Ζαϊτέρ συνελήφθη  κατά τη διάρκεια επιχείρησης του στρατού στην κοιλάδα Μπεκάα

Συνελήφθη ο «βαρόνος» του captagon στον Λίβανο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο στρατός του Λιβάνου συνέλαβε τον μεγαλύτερο βαρόνο ναρκωτικών στη χώρα, τον Νουχ Ζαϊτέρ, ο οποίος τελεί υπό αμερικανικές και ευρωπαϊκές κυρώσεις, κατά τη διάρκεια επιχείρησης σήμερα στον ανατολικό Λίβανο, ανακοίνωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο στρατιωτική πηγή.

Ο έμπορος ναρκωτικών «συνελήφθη κατά τη διάρκεια επιχείρησης του στρατού στην κοιλάδα Μπεκάα», στα σύνορα της Συρίας.

Ο βαρόνος των ναρκωτικών «συνελήφθη κατά τη διάρκεια επιχείρησης του στρατού κοντά στο Μπάαλμπεκ, στην κοιλάδα Μπεκάα», στα σύνορα με τη Συρία.

Ο Ζάιτερ διηύθυνε μια αυτοκρατορία στην περιοχή αυτή, με την παραγωγή και την εξαγωγή των ναρκωτικών, όπως το captagon, ένα διεγερτικό που μοιάζει με την αμφεταμίνη.

Κατηγορείτο από τη λιβανική δικαιοσύνη, η οποία έχει εκδώσει δεκάδες εντάλματα σύλληψης σε βάρος του και τον έχει καταδικάσει ερήμην σε πολλές ποινές φυλάκισης.

Το 2023, οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλαν κυρώσεις στον Νουχ Ζαϊτέρ, καθώς και σε δύο ξαδέλφους του έκπτωτου Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, για διακίνηση ναρκωτικών και κυρίως του captagon.

Το ναρκωτικό αυτό, το οποίο παραγόταν στη Συρία πριν από την πτώση του Άσαντ τον Δεκέμβριο, είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο στη Μέση Ανατολή, όπου η Σαουδική Αραβία αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά.

Σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών στη Γαλλία, ο Ζαϊτέρ «συνδεόταν με μέλη της οικογένειας Άσαντ και εμπλεκόταν στη διακίνηση του captagon στον Λίβανο και στη Συρία».

Κλείσιμο
Γεννημένος το 1977 από μια ισχυρή φατρία της κοιλάδας Μπεκάα, ο Ζαϊτέρ είχε παραχωρήσει συνεντεύξεις σε μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων το Γαλλικό Πρακτορείο, μιλώντας χωρίς φόβο για τις παράνομες δραστηριότητές του.

Ειδήσεις σήμερα

Πέθανε ο Πάνος Μαρινόπουλος

Το τελευταίο αντίο στον Αλέκο Φλαμπουράρη - «Έσπασε» η φωνή του Αλέξη Τσίπρα στον συναισθηματικά φορτισμένο επικήδειο που εκφώνησε

«Δεν οδηγούσε ο Τσιτσιπάς» λέει ο δικηγόρος του τενίστα για το αυτοκίνητο που έτρεχε με 210 χλμ. στην Αττική Οδό
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Τα ρολόγια που εκφράζουν πάθος, ομορφιά και μοντέρνα πολυτέλεια

Τα ρολόγια που εκφράζουν πάθος, ομορφιά και μοντέρνα πολυτέλεια

Η Bianchet είναι μια ελβετική μάρκα πολυτελών ρολογιών που συνδυάζει διαχρονικές αρχές σχεδιασμού με υπερμοντέρνο στυλ και τις παραδοσιακές τεχνικές της Haute Horlogerie, δημιουργώντας εξαιρετικά ρολόγια tourbillon.

Δίπλα στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, δίπλα στην κοινωνία

Στηρίζοντας την ανάκαμψη: Η Εθνική Τράπεζα προσφέρει χρηματοδότηση και καθοδήγηση σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας, μέσω του Ταμείου Μικροδανείων Ανάκαμψης από Φυσικές Καταστροφές ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης