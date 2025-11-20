Ισπανία: 50 χρόνια από τον θάνατο του Φράνκο - Μια χώρα που ακροβατεί ανάμεσα στη μνήμη και τη λήθη

Τα μεγέθη μιας δικτατορίας

Ισπανία μία χώρα που «ανασκάπτει» τον εαυτό της

Το τίμημα μιας «σιωπηλής» συμφωνίας

Η νέα γενιά και η επικίνδυνη επιστροφή στο παρελθόν

Μια φωτογραφία που τραβήχτηκε στις 9 Ιανουαρίου 2025 δείχνει το μαυσωλείο του Ισπανού δικτάτορα Φρανσίσκο Φράνκο, στολισμένο με σημαίες και μηνύματα που άφησαν υποστηρικτές του

Η σύγχρονη Ισπανία - πρόοδος και σκιά

Από 130.000 έως 200.000 εκτελέστηκαν από το 1936 έως τα μέσα της δεκαετίας του 1940.Έως 600.000 φυλακίστηκαν ή στάλθηκαν σε καταναγκαστικά έργα.Περίπου 500.000 πέρασαν τα σύνορα προς Γαλλία και Λατινική Αμερική ως πολιτικοί πρόσφυγες.6.000 ομαδικοί τάφοι υπάρχουν ακόμη και σήμερα στη χώρα.40 χρόνια απόλυτης εξουσίας, χωρίς πολιτικές ελευθερίες ή ανεξάρτητη κοινωνία πολιτών.Στις γυναίκες απονεμόταν καθεστώς «ανηλίκου» - δεν μπορούσαν να εργαστούν, να ταξιδέψουν ή να διαχειριστούν λογαριασμούς χωρίς άδεια συζύγου.Χιλιάδες παιδιά αντιφρονούντων ιδρυματοποιήθηκαν ή δόθηκαν για υιοθεσία χωρίς συναίνεση.Οι αριθμοί αυτοί συνθέτουν το πραγματικό μέγεθος ενός καθεστώτος που σημάδεψε τον 20ό αιώνα της Ισπανίας.Στη Γρανάδα, ένα τηλεφώνημα άλλαξε μια οικογενειακή ιστορία που έμενε ανοιχτή από το 1936. Τα οστά του Φερμίν Ρολδάν Γκαρθία, εκτελεσμένου κατά τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου, βρέθηκαν σε μια χαράδρα στο Βίσναρ. Η ταυτοποίηση του είναι μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας που επιχειρεί να επαναφέρει στη δημόσια μνήμη χιλιάδες αγνοουμένους.Οι εκταφές στην Ισπανία προχωρούν με αργό ρυθμό. Η χώρα έχει ακόμη και σήμερα περισσότερους από 6.000 μαζικούς τάφους που εκτείνονται σε δάση, χωράφια, αυλές, παλιά νεκροταφεία. Οι αρχαιολόγοι μιλούν για μια διαδικασία επίπονη, συχνά απρόβλεπτη, που εξαρτάται από πολιτικές προτεραιότητες και διαθέσιμους πόρους.Οι πιο πρόσφατες ανασκαφές στη Γρανάδα έφεραν στο φως ακόμη 12 σορούς, ανάμεσά τους και ένα παιδί ηλικίας από 11έως 14 ετών. Κάθε ταυτοποίηση δίνει ένα ελάχιστο στίγμα δικαίωσης, τόσο για τις οικογένειες όσο και για μια κοινωνία που επί δεκαετίες παρέμενε σε σιωπή.Μετά τον θάνατο του Φράνκο στις 20 Νοεμβρίου 1975, η Ισπανία επέλεξε μια δημοκρατική μετάβαση που στηρίχθηκε στη συναίνεση. Η επιλογή αυτή οδήγησε σε σταθερότητα, αλλά όχι σε θεσμική απονομιμοποίηση της δικτατορίας. Δεν υπήρξε «ξεκαθάρισμα λογαριασμών», ούτε λογοδοσία για την καταστολή και την ασύμμετρη βία.Η «σιωπηλή συμφωνία» της μεταπολίτευσης - να κοιτάξει η χώρα μπροστά χωρίς να ανοίξει τα τραύματα του παρελθόντος - δημιούργησε ένα κενό μνήμης. Για χρόνια, ελάχιστα μνημεία αφαιρέθηκαν, ελάχιστοι τάφοι ανοίχτηκαν, ελάχιστα σχολικά βιβλία ασχολήθηκαν ουσιαστικά με την περίοδο του Φράνκο.Σήμερα, ένα νέο και ανησυχητικό φαινόμενο καταγράφεται. Περίπου 20% των Ισπανών ηλικίας 18-24 δηλώνει ότι θεωρεί τη φρανκική περίοδο «καλή» ή «πολύ καλή». Οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι πολλοί μαθητές επαναλαμβάνουν στα κοινωνικά δίκτυα σλόγκαν και απλουστευτικές αφηγήσεις: «δεν υπήρχαν προβλήματα», «υπήρχε τάξη», «τα πράγματα ήταν πιο καθαρά».Οι οικονομικές πιέσεις παίζουν ρόλο. Η ανεργία και το στεγαστικό αδιέξοδο ωθούν μια μερίδα νέων να βλέπει στο παρελθόν μια φαντασιακή σταθερότητα. Το Vox αξιοποιεί ακριβώς αυτό το κενό. Με έμφαση στην «εθνική ενότητα» και στην «επιστροφή στις αξίες», αποφεύγει την ανοιχτή απολογία του φρανκισμού αλλά επενδύει συστηματικά στην αμφισβήτηση της δημοκρατικής μνήμης.Από το 1975 έως σήμερα, η Ισπανία έχει μεταμορφωθεί θεσμικά και κοινωνικά. Η θέση της γυναίκας άλλαξε ριζικά, τα ανθρώπινα δικαιώματα ενισχύθηκαν, ο ρόλος της χώρας στο ευρωπαϊκό πλαίσιο αναβαθμίστηκε εντυπωσιακά.Ωστόσο, η απουσία της επίσημης και αποφασιστικής καταδίκης της δικτατορίας επέτρεψε την επιβίωση ενός «κοινωνιολογικού φρανκισμού». Μιας διάχυτης νοσταλγίας, όχι πάντα συνειδητής, αλλά ριζωμένης σε δεκαετίες σιωπής.Η Ισπανία του 2025 δεν είναι η Ισπανία του Φράνκο. Αλλά εξακολουθεί να ζει με τα κατάλοιπα ενός καθεστώτος που τελείωσε χωρίς κάθαρση, χωρίς δικαιοσύνη, χωρίς πλήρη ιστορική αποτύπωση.Οι εκταφές, οι νέες πολιτικές εντάσεις, η άνοδος του Vox και η επέλαση της «ψηφιακής νοσταλγίας» δείχνουν ότι ο φρανκισμός δεν είναι μόνο μια περίοδος που πέρασε. Είναι μια συζήτηση που δεν έκλεισε ποτέ. Το πραγματικό ερώτημα, μισό αιώνα μετά, δεν είναι πώς πέθανε ο Φράνκο. Είναι πώς η Ισπανία επιλέγει να ζήσει με το παρελθόν του.