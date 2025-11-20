Νέος προβληματισμός στην Ουκρανία μετά το σχέδιο Τραμπ - Αποχωρεί από την αμερικανική κυβέρνηση ο Κιθ Κέλογκ

Ο ειδικός απεσταλμένος για την Ουκρανία θεωρούνταν ένας από τους ισχυρότερους συμμάχους του Κιέβου εντός της κυβέρνησης Τραμπ - Είχε συγκρουστεί κατά καιρούς με τον Γουίτκοφ για τις θέσεις του για τον πόλεμο