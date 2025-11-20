Νέος προβληματισμός στην Ουκρανία μετά το σχέδιο Τραμπ - Αποχωρεί από την αμερικανική κυβέρνηση ο Κιθ Κέλογκ
Ο ειδικός απεσταλμένος για την Ουκρανία θεωρούνταν ένας από τους ισχυρότερους συμμάχους του Κιέβου εντός της κυβέρνησης Τραμπ - Είχε συγκρουστεί κατά καιρούς με τον Γουίτκοφ για τις θέσεις του για τον πόλεμο
Για την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την αμερικανική κυβέρνηση τον Ιανουάριο, ενημέρωσε τους συνεργάτες του ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που επικαλείται το Reuters.
Η αποχώρηση του Κιθ Κέλογκ αναμένεται να αποτελέσει πλήγμα για το Κίεβο, καθώς θεωρούνταν ευρέως από Ευρωπαίους διπλωμάτες και Ουκρανούς ως ένας φιλικός σύμμαχος εντός της αμερικανικής διοίκησης, η οποία κατά καιρούς έχει εκφράσει συγκεχυμένες απόψεις σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Κέλογκ είχε υπερασπιστεί σθεναρά τη θέση της Ουκρανίας και είχε καταδικάσει τις ρωσικές επιθέσεις σε ουκρανικές πολιτικές υποδομές.
Η θέση του ειδικού απεσταλμένου είναι προσωρινή και για να παραμείνει κάποιος σε αυτή πέρα από 360 ημέρες απαιτείται έγκριση από τη Γερουσία των ΗΠΑ. Ο Κέλογκ έχει δηλώσει ότι ο Ιανουάριος είναι το φυσικό χρονικό σημείο για την αποχώρησή του, λόγω της υφιστάμενης νομοθεσίας, σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται το Reuters.
Η απόφαση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η Ουκρανία αντιμετωπίζει νέες διπλωματικές προκλήσεις. Σύμφωνα με δύο πηγές που μίλησαν στο Reuters, η Ουάσινγκτον έστειλε μήνυμα στον Ζελένσκι, ζητώντας από την Ουκρανία να αποδεχθεί ένα αμερικανικό σχέδιο για τη λήξη του πολέμου με τη Ρωσία, το οποίο περιλαμβάνει παραχώρηση εδάφους και κάποιων όπλων από την Ουκρανία. Η πρόταση αυτή, η οποία προβλέπει τη μείωση του μεγέθους των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, θα αποτελούσε μεγάλη ήττα για το Κίεβο.
Η πρόταση αυτή, την οποία φέρεται να κοινοποίησε στο Κίεβο ο Στιβ Γουίτκοφ, δεν φαίνεται να περιλαμβάνει τον Κέλογκ στην κατάρτισή της, κάτι που δείχνει τις διαφορές ανάμεσα στους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης. Ο Κέλογκ είχε κατά καιρούς συγκρουστεί με τον Γουίτκοφ, ο οποίος έχει επαναλάβει κάποιες θέσεις του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, και έχει προτείνει αμφισβητούμενες λύσεις όπως μια ανισόρροπη ανταλλαγή εδαφών.
Μεταξύ των επιτυχιών του Κέλογκ ήταν η μεσολάβηση για την απελευθέρωση δεκάδων ομήρων από τον Λευκορώσο ηγέτη Αλεξάντερ Λουκασένκο, σε αντάλλαγμα για περιορισμένες ελαφρύνσεις στις κυρώσεις κατά της Λευκορωσίας.
Οι ΗΠΑ δεν ανταποκρίθηκαν στα αιτήματα για σχόλια, ενώ πηγή που γνωρίζει την απόφαση του Κέλογκ ανέφερε ότι ο ίδιος ποτέ δεν είχε την πρόθεση να παραμείνει στη διοίκηση για μεγάλο διάστημα.
