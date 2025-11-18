Τουσκ: Δύο Ουκρανοί, που συνεργάζονταν με τη Μόσχα, οι βασικοί ύποπτοι για τη δολιοφθορά στον σιδηρόδρομο
Τουσκ: Δύο Ουκρανοί, που συνεργάζονταν με τη Μόσχα, οι βασικοί ύποπτοι για τη δολιοφθορά στον σιδηρόδρομο
Ο Πολωνός πρωθυπουργός αποκάλυψε πως οι δύο ύποπτοι έχουν διαφύγει στη Λευκορωσία - Νωρίτερα, η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας της Πολωνίας τόνισε πως όλα τα διαθέσιμα στοιχεία «δείχνουν» τη Ρωσία σαν υπεύθυνη για τη δολιοφθορά
Η Πολωνία έχει αναγνωρίσει δύο άτομα ως ύποπτα για τη δολιοφθορά στις σιδηροδρομικές της γραμμές, δήλωσε ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ στους βουλευτές την Τρίτη, προσθέτοντας ότι πρόκειται «για Ουκρανούς που συνεργάζονταν για πολύ καιρό με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες και έχουν διαφύγει στη Λευκορωσία».
Παράλληλα, ο Τουσκ τόνισε πως η Πολωνία θα θεσπίσει υψηλότερο επίπεδο απειλής σε ορισμένες σιδηροδρομικές γραμμές και θα χρησιμοποιήσει τον στρατό προκειμένου να προστατεύσει κρίσιμες υποδομές. «Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας και ο υπουργός Εσωτερικών ζήτησαν να θεσπίσω το τρίτο επίπεδο απειλής, Charlie, λόγω τρομοκρατικών απειλών», δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Αυτό το επίπεδο θα ισχύει σε ορισμένες σιδηροδρομικές γραμμές ενώ η υπόλοιπη χώρα θα παραμείνει στο δεύτερο επίπεδο συναγερμού».
Νωρίτερα, εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας της Πολωνίας δήλωσε ότι όλα δείχνουν πως οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες βρίσκονται πίσω από τη δολιοφθορά που προκάλεσε ζημιά σε μια σιδηροδρομική γραμμή προς την Ουκρανία.
Τα σχόλια του εκπροσώπου ήταν τα πρώτα στα οποία ένας αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας της Πολωνίας εξέφρασε δημοσίως τις υποψίες ότι η Μόσχα βρίσκεται πίσω από την έκρηξη, την οποία ο Τουσκ χαρακτήρισε τη Δευτέρα «πρωτοφανή πράξη σαμποτάζ».
Ερωτηθείς για την έρευνα σχετικά με το περιστατικό, ο εκπρόσωπος δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι αρχές «ασφαλίζουν τα αποδεικτικά στοιχεία, συλλέγουν πληροφορίες και επαληθεύουν τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει μέχρι στιγμής».
«Γνωρίζετε ότι όσοι ανέθεσαν [τη δολιοφθορά] – και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες – θα ήθελαν πολύ να μάθουν προς ποια κατεύθυνση κινούνται οι διαδικασίες που διεξάγουν η αστυνομία και οι υπηρεσίες εσωτερικής ασφάλειας», είπε.
Η κυβέρνηση της Πολωνίας πραγματοποίησε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας την Τρίτη το πρωί, με τη συμμετοχή στρατιωτικών διοικητών, επικεφαλής των υπηρεσιών και εκπροσώπου του προέδρου, για να συζητήσουν τα τελευταία δεδομένα γύρω από την επίθεση.
Ειδήσεις σήμερα:
Bιβλίο Τσίπρα: Όταν η Άνγκελα Μέρκελ έμεινε άφωνη ακούγοντας στο τηλέφωνο τα περί δημοψηφίσματος
Ανατροπή με το 4χρονο που έχασε την ζωή του στην Αχαΐα - Ο 25χρονος συγγενής ομολόγησε ότι δεν έπεσε από τοίχο αλλά είχαν τροχαίο με γουρούνα
Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκος Φλαμπουράρης
