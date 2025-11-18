Τουσκ: Δύο Ουκρανοί, που συνεργάζονταν με τη Μόσχα, οι βασικοί ύποπτοι για τη δολιοφθορά στον σιδηρόδρομο

Ο Πολωνός πρωθυπουργός αποκάλυψε πως οι δύο ύποπτοι έχουν διαφύγει στη Λευκορωσία - Νωρίτερα, η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας της Πολωνίας τόνισε πως όλα τα διαθέσιμα στοιχεία «δείχνουν» τη Ρωσία σαν υπεύθυνη για τη δολιοφθορά