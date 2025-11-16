Η Ουκρανία ζητά επανεκκίνηση της ανταλλαγής 1.200 αιχμαλώτων πολέμου
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία Αιχμάλωτοι πολέμου

Η Ουκρανία ζητά επανεκκίνηση της ανταλλαγής 1.200 αιχμαλώτων πολέμου

Ζελένσκι και Ουμέροφ αναφέρουν ότι οι διαβουλεύσεις με διεθνείς μεσολαβητές στοχεύουν στην απελευθέρωση 1.200 Ουκρανών

Η Ουκρανία ζητά επανεκκίνηση της ανταλλαγής 1.200 αιχμαλώτων πολέμου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η Ουκρανία εργάζεται για την επανέναρξη της ανταλλαγής αιχμαλώτων πολέμου με την Ρωσία, ελπίζοντας ότι θα απελευθερωθούν 1.200 Ουκρανοί αιχμάλωτοι πολέμου, δήλωσαν ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέσνκι και ο επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας Ρουστέμ Ουμέροφ.

«... βασιζόμαστε στην επανέναρξη των ανταλλαγών», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βίντεο που αναρτήθηκε σήμερα στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram. «Πολλές συναντήσεις, διαπραγματεύσεις και τηλεφωνικές κλήσεις γίνονται για αυτό».

Ο επικεφαλής ασφαλείας του, Ρουστέμ Ουμέροφ, δήλωσε χθες Σάββατο ότι είχε διαβουλεύσεις στην Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με την υποστήριξη των εταίρων του Κιέβου, σχετικά με την επανέναρξη της διαδικασίας της ανταλλαγής αιχμαλώτων πολέμου.

«Ως αποτέλεσμα αυτών των διαπραγματεύσεων, τα μέρη συμφώνησαν να επιστρέψουν στις συμφωνίες της Κωνσταντινούπολης», είπε. «Αυτό αφορά την απελευθέρωση 1.200 Ουκρανών», δήλωσε ο Ουμέροφ μέσω ανάρτησης στην εφαρμογή Telegram.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τη Μόσχα στις δηλώσεις του Κιέβου.

Οι συμφωνίες της Κωνσταντινούπολης είναι συμφωνίες ανταλλαγής κρατουμένων που επιτεύχθηκαν με την μεσολάβηση της Τουρκίας το 2022, καθορίζοντας κανόνες για μεγάλες, συντονισμένες ανταλλαγές αιχμαλώτων πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Από τότε, οι δύο χώρες έχουν ανταλλάξει χιλιάδες κρατούμενους, αν και οι ανταλλαγές ήταν σποραδικές και συχνά διαταράσσονταν από την κλιμάκωση στην πρώτη γραμμή στον πόλεμο που ξεκίνησε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Ουμέροφ δήλωσε ότι θα πραγματοποιηθούν διαβουλεύσεις στο εγγύς μέλλον για να αποφασιστούν οι διαδικαστικές και οργανωτικές λεπτομέρειες της διαδικασίας.

Κλείσιμο
«Εργαζόμαστε αδιάκοπα, ώστε οι Ουκρανοί που πρόκειται να επιστρέψουν από την αιχμαλωσία να μπορούν να γιορτάσουν την Πρωτοχρονιά και τα Χριστούγεννα στο σπίτι τους, να βρεθούν στο οικογενειακό τραπέζι και με τους αγαπημένους τους», δήλωσε ο Ουμέροφ.

Η τελευταία ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας πραγματοποιήθηκε στις 2 Οκτωβρίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Παραγουανός τερματοφύλακας προκαλεί Βραζιλιάνο πριν το χτύπημα πέναλτι και εκείνος τον... γελοιοποιεί με εκτέλεση «Πανένκα» - Βίντεο

Ελιγμό για να αποφύγει σκύλο έκανε ο οδηγός του λεωφορείου που ανατράπηκε στον Βόλο - «Χάθηκε το φως από τα μάτια μας» λένε οι επιβάτες

Game of Thrones στο Πακιστάν: Παιχνίδια εξουσίας, μαύρη μαγεία, κατασκοπεία, μία ραδιούργα σύζυγος και ένας εθνικός ήρωας στη φυλακή

1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ο έξυπνος μετρητής γλυκόζης που μας βοηθά να διαχειριστούμε καλύτερα την καθημερινότητά μας

Ο έξυπνος μετρητής γλυκόζης που μας βοηθά να διαχειριστούμε καλύτερα την καθημερινότητά μας

Ένα σύστημα παρακολούθησης της γλυκόζης στο αίμα που συνδυάζει ευκολία στη χρήση, αξιοπιστία, και έξυπνες λειτουργίες, ιδανικό για όσους θέλουν να έχουν τον έλεγχο του διαβήτη τους κάθε μέρα.

Το νέο γαστρονομικό spot της Αθήνας που αξίζει να επισκεφθείτε

Το Kykloi by Priceless ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη γαστρονομική σκηνή της Αθήνας – είναι ένας χώρος που αξίζει να ανακαλύψει κανείς, όχι μόνο για τις γευστικές του προτάσεις, αλλά και για τη σύγχρονη εκδοχή της ελληνικής φιλοξενίας που εκφράζει.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης