«Πηγαίνετε να το πάρετε»: Η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε από τα Εμιράτα να «πατήσουν πόδι» στο «κρυφό μαργαριτάρι» του Ιράν στον Περσικό
Το νησί Λαβάν αποτελεί κεντρικό σημείο για τη βιομηχανία πετρελαίου της Τεχεράνης - Η ενίσχυση σχέσεων των ΗΑΕ με το Ισραήλ επανακαθορίζει τους άξονες στη Μέση Ανατολή
Να αναλάβουν ενεργότερο ρόλο στον πόλεμο με το Ιράν και να καταλάβουν ένα από τα νησιά του Κόλπου που ανήκει στην Τεχεράνη, ενθαρρύνουν Αμερικανοί αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται ο Telegraph.
Όπως ανέφερε πρώην ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας της αμερικανικής κυβέρνησης, οι Εμιρατινοί ενδέχεται να έχουν πλήξει μυστικά στρατιωτικούς στόχους στο νησί Λαβάλ στις αρχές Απριλίου και αξιωματούχοι που βρίσκονται κοντά στον Τραμπ τους υποδεικνύουν να επιχειρήσουν να το καταλάβουν.
«Πηγαίνετε να τους το πάρετε!» είπε ο πρώην αξιωματούχος. «Θα βάλουν τα ΗΑΕ μπότες στο έδαφος αντί για τις ΗΠΑ» πρόσθεσε.
Η προτροπή έρχεται εν μέσω αποκαλύψεων για την αυξανόμενη εμπλοκή των ΗΑΕ στον πόλεμο των 11 εβδομάδων και τις ενισχυμένες σχέσεις τους με το Ισραήλ. Αναλυτές εκτιμούν ότι ο πόλεμος και οι βαριές επιθέσεις του Ιράν κατά του αραβικού κράτους έχουν επιταχύνει μια δραματική γεωπολιτική αναδιάταξη στη Μέση Ανατολή.
Η «11η Σεπτεμβρίου» των Εμιράτων και το «όχι» από τη Σαουδική Αραβία
Τα ΗΑΕ έχουν υποστεί το κύριο βάρος των αντιποίνων του Ιράν από τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ, με περισσότερους από 2.800 πυραύλους και drones να πλήττουν την περιοχή, γεγονός που αποτέλεσε «11η Σεπτέμβριου» για το Εμιράτο, αναγκάζοντάς το να επανεκτιμήσει την άμυνά του και τη θέση του στον κόσμο.
Ως αποτέλεσμα, τα ΗΑΕ ενίσχυσαν περαιτέρω τις σχέσεις τους με ΗΠΑ και Ισραήλ, ενώ εκείνες με γειτονικές χώρες, όπως η Σαουδική Αραβία, καλύπτονται από ένα πέπλο αμφιβολίας. Η αποχώρηση των ΗΑΕ από τον ΟΠΕΚ στις αρχές Μαΐου, εκεί που η Σαουδική Αραβία διατηρεί ηγετικό ρόλο, ενίσχυσε το αίσθημα αυτονομίας τους.
Προηγουμένως, οι Εμιρατινοί είχαν ζητήσει από τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ να συμμετάσχουν σε αντίποινα κατά του Ιράν στις αρχές του πολέμου, ωστόσο οι απαντήσεις που έλαβαν, ήταν αρνητικές.
Στις αρχές Απριλίου, τα ΗΑΕ φέρεται να επιτέθηκαν σε διάφορους ιρανικούς στόχους, μεταξύ αυτών και στο νησί Λαβάλ, χωρίς να το επιβεβαιώσουν επίσημα. Επιθέσεις κατά του Ιράν φέρεται να πραγματοποίησε και η Σαουδική Αραβία, όπως αποκάλυψαν οι New York Times, αλλά το έκαναν ανεξάρτητα από τα Εμιράτα.
Η ενίσχυση σχέσεων με το Ισραήλ
Παράλληλα, οι σχέσεις των ΗΑΕ με το Ισραήλ, οι οποίες ομαλοποιήθηκαν μέσω των Συμφωνιών του Αβραάμ το 2020, ενισχύθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου, καθώς το Τελ Αβίβ παρέδωσε στους Εμιρατινούς αντιαεροπορικά συστήματα Iron Dome για να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις του Ιράν, ενώ ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να επισκέφθηκε μυστικά το Αμπού Ντάμπι τον Μάρτιο.
Το Ιράν απάντησε χαρακτηρίζοντας τα ΗΑΕ «ενεργό εταίρο στην επιθετικότητα», ενώ τα Εμιράτα τόνισαν ότι διατηρούν όλα τα κυριαρχικά, νομικά, διπλωματικά και στρατιωτικά τους δικαιώματα για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε απειλής ή εχθρικής πράξης.
Γιατί έχει αξία το νησί Λαβάν στον Περσικό Κόλπο
Το νησί Λαβάν, νότια στο Περσικό Κόλπο, αποτελεί σήμερα κεντρικό σημείο για την ιρανική βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου. Με έκταση 78 τετραγωνικών χιλιομέτρων, φιλοξενεί έναν από τους τέσσερις κύριους τερματικούς σταθμούς εξαγωγής αργού πετρελαίου της χώρας και βρίσκεται πάνω από το κοίτασμα φυσικού αερίου Λαβάν, χωρητικότητας 9,5 τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδιών.
Η εκμετάλλευση του κοιτάσματος φυσικού αερίου ξεκίνησε το 2008 με τέσσερα έργα επένδυσης 461 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η βιομηχανική ανάπτυξη του νησιού χρονολογείται από τα τέλη της δεκαετίας του 1950, όταν ιδρύθηκε η Lavan Oil Refining Company με αρχικό όνομα Lavan Distillery Complex. Η διύλιση αρχικά επεξεργαζόταν 20.000 βαρέλια αργού πετρελαίου ημερησίως ως θυγατρική του διυλιστηρίου της Σιράζ.
Μετά την Ισλαμική Επανάσταση και λαμβάνοντας υπόψη τη στρατηγική σημασία του νησιού, υλοποιήθηκαν σχέδια ανάπτυξης και βελτίωσης του διυλιστηρίου. Σήμερα, το διυλιστήριο του Λαβάν επεξεργάζεται καθημερινά περίπου 55.000 βαρέλια αργού πετρελαίου που μεταφέρονται στο νησί μέσω αγωγού από τις εγκαταστάσεις της Lavan Offshore Company, ενώ διυλίζει 20.000 βαρέλια φυσικού αερίου από το κοίτασμα South Pars. Παρά τις σημαντικές επενδύσεις, η National Iranian Oil Company (NIOC) δεν έχει ακόμα εκπληρώσει πλήρως τα αναπτυξιακά σχέδια για το νησί.
Το νησί Λαβάν, γνωστό ιστορικά ως «Sheikh Shoeyb» ή «Κρυφό Μαργαριτάρι», δεν φιλοξενεί μόνο ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια πετρελαίου του Ιράν, αλλά αποτελεί και κρίσιμη βάση για υπεράκτιες ενεργειακές δραστηριότητες, ενώ διατηρεί ένα μικρό τοπικό πληθυσμό περίπου 2.000 ανθρώπων και μοναδική άγρια ζωή.
