Πτήση της Qantas εκτράπηκε στην Ταϊτή επειδή επιβάτης δάγκωσε μέλος του πληρώματος

Αεροπλάνο από Μελβούρνη προς Ντάλας έκανε ενδιάμεση στάση όταν ο άνδρας τέθηκε υπό έλεγχο από άλλους επιβάτες – του απαγορεύτηκε η επιβίβαση σε όλες τις πτήσεις της Qantas