Αναβάλλεται η επίσκεψη Μελόνι στην Κύπρο λόγω του σοβαρού περιστατικού στη Μόντενα
ΚΟΣΜΟΣ
Κύπρος Τζόρτζια Μελόνι

Η επίσκεψη της Μελόνι στην Κύπρο θα επαναπρογραμματιστεί σε χρόνο που θα συμφωνηθεί

Μανώλης Καλατζής
3 ΣΧΟΛΙΑ
Η προγραμματισμένη για σήμερα επίσκεψη της Πρωθυπουργού της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, στην Κύπρο αναβάλλεται, λόγω της ανάγκης άμεσης επιστροφής της στην Ιταλία, μετά το σοβαρότατο περιστατικό που σημειώθηκε στη Μόντενα, όπου αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε πολίτες, σύμφωνα με ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου της Κύπρου Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη. 

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας θα μεταβεί εσπευσμένα στη Μόντενα, μαζί με τον Πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας, για να βρεθούν κοντά στους τραυματίες, στις οικογένειές τους και στην τοπική κοινωνία.

Η επίσκεψη της Μελόνι στην Κύπρο θα επαναπρογραμματιστεί σε χρόνο που θα συμφωνηθεί. Η Κυπριακή Δημοκρατία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων Κύπρου και Ιταλίας, καθώς και στον κοινό ευρωπαϊκό και περιφερειακό μας συντονισμό.

Η Κυπριακή Δημοκρατία εκφράζει την αλληλεγγύη της προς την Κυβέρνηση, τον λαό της Ιταλίας και όλους όσοι επηρεάστηκαν από το τραγικό αυτό περιστατικό.
