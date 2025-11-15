Προκλητικός ο Ερντογάν: Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ την «εθνική υπόθεση» της Κύπρου

Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε την αλληλεγγύη μας με τον τουρκοκυπριακό λαό σε κάθε τομέα, γράφει ο Τούρκος πρόεδρος με αφορμή τη 42η επέτειο ανακήρυξης του ψευδοκράτους