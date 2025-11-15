Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Προκλητικός ο Ερντογάν: Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ την «εθνική υπόθεση» της Κύπρου
Προκλητικός ο Ερντογάν: Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ την «εθνική υπόθεση» της Κύπρου
Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε την αλληλεγγύη μας με τον τουρκοκυπριακό λαό σε κάθε τομέα, γράφει ο Τούρκος πρόεδρος με αφορμή τη 42η επέτειο ανακήρυξης του ψευδοκράτους
Μήνυμα για την 42η επέτειο της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους έστειλε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν στο οποίο τονίζει ότι η Άγκυρα «δεν θα εγκαταλείψει ποτέ την εθνική υπόθεση της Κύπρου».
«Συγχαίρω ειλικρινά την 42η επέτειο της ανακήρυξης της τδβκ και στέλνω τους χαιρετισμούς και τις θερμές ευχές μου στους Τουρκοκύπριους αδελφούς και αδελφές μας σε αυτή την ξεχωριστή ημέρα» έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο Τούρκος πρόεδρος, όπως αναφέρει ο Φιλελεύθερος.
Προσθέτει ακόμη: «Μνημονεύω με έλεος τους ηρωικούς μάρτυρές μας και τιμώ τους βετεράνους μας με ευγνωμοσύνη.
Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ την εθνική μας υπόθεση της Κύπρου και θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε την αλληλεγγύη μας με τον τουρκοκυπριακό λαό σε κάθε τομέα».
«Συγχαίρω ειλικρινά την 42η επέτειο της ανακήρυξης της τδβκ και στέλνω τους χαιρετισμούς και τις θερμές ευχές μου στους Τουρκοκύπριους αδελφούς και αδελφές μας σε αυτή την ξεχωριστή ημέρα» έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο Τούρκος πρόεδρος, όπως αναφέρει ο Φιλελεύθερος.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanının 42’nci yıl dönümünü içtenlikle tebrik ediyor, bu müstesna günde Kıbrıs Türkü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 15, 2025
Kahraman şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimizi şükranla anıyorum.… pic.twitter.com/Qr75RUnF3z
Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ την εθνική μας υπόθεση της Κύπρου και θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε την αλληλεγγύη μας με τον τουρκοκυπριακό λαό σε κάθε τομέα».
Ειδήσεις σήμερα:
«Έχεις κάνα ψεύτικο πλακάκι χρυσού;»: Οι διάλογοι που πρόδωσαν τους ψευτοεπενδυτές των καζίνο - Πήραν πάνω από 500.000 ευρώ από τον Μαρτίκα
Δολοφονία Λάλα: Στη φάκα της ΕΛ.ΑΣ. οι φυσικοί αυτουργοί - Ψάχνουν αυτόν που «παρήγγειλε» τη δολοφονία
Δημητρακόπουλος για το revenge porn της Ιωάννας Τούνη: Στο βίντεο ο σύντροφός της γυρνάει και γελάει σε αυτόν που τραβάει και ο κόσμος νόμιζε ότι ήταν sex tape
«Έχεις κάνα ψεύτικο πλακάκι χρυσού;»: Οι διάλογοι που πρόδωσαν τους ψευτοεπενδυτές των καζίνο - Πήραν πάνω από 500.000 ευρώ από τον Μαρτίκα
Δολοφονία Λάλα: Στη φάκα της ΕΛ.ΑΣ. οι φυσικοί αυτουργοί - Ψάχνουν αυτόν που «παρήγγειλε» τη δολοφονία
Δημητρακόπουλος για το revenge porn της Ιωάννας Τούνη: Στο βίντεο ο σύντροφός της γυρνάει και γελάει σε αυτόν που τραβάει και ο κόσμος νόμιζε ότι ήταν sex tape
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα