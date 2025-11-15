Προκλητικός ο Ερντογάν: Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ την «εθνική υπόθεση» της Κύπρου
Προκλητικός ο Ερντογάν: Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ την «εθνική υπόθεση» της Κύπρου

Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε την αλληλεγγύη μας με τον τουρκοκυπριακό λαό σε κάθε τομέα, γράφει ο Τούρκος πρόεδρος με αφορμή τη 42η επέτειο ανακήρυξης του ψευδοκράτους

Προκλητικός ο Ερντογάν: Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ την «εθνική υπόθεση» της Κύπρου
Μήνυμα για την 42η επέτειο της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους έστειλε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν στο οποίο τονίζει ότι η Άγκυρα «δεν θα εγκαταλείψει ποτέ την εθνική υπόθεση της Κύπρου».

«Συγχαίρω ειλικρινά την 42η επέτειο της ανακήρυξης της τδβκ και στέλνω τους χαιρετισμούς και τις θερμές ευχές μου στους Τουρκοκύπριους αδελφούς και αδελφές μας σε αυτή την ξεχωριστή ημέρα» έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο Τούρκος πρόεδρος, όπως αναφέρει ο Φιλελεύθερος.

Προσθέτει ακόμη: «Μνημονεύω με έλεος τους ηρωικούς μάρτυρές μας και τιμώ τους βετεράνους μας με ευγνωμοσύνη.

Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ την εθνική μας υπόθεση της Κύπρου και θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε την αλληλεγγύη μας με τον τουρκοκυπριακό λαό σε κάθε τομέα».


