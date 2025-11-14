Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Άγριος ξυλοδαρμός Youtuber στο μετρό της Ρώμης - Του επιτέθηκαν οι πορτοφολάδες που βιντεοσκοπούσε, δείτε βίντεο
«Ήθελαν να με σκοτώσουν» λέει το θύμα της επίθεσης, που έχει γίνει γνωστό στην Ιταλία για τα βίντεο που ανεβάζει στα social media με κλέφτες στο μετρό της Αιώνιας Πόλης
Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που δείχνει την άγρια επίθεση που δέχεται Ιταλός YouTuber σε σταθμό του μετρό στη Ρώμη από ομάδα αγνώστων.
Μάλιστα, μια κοπέλα που φορά ένα κόκκινο φούτερ σπεύδει να τον υπερασπιστεί προσπαθώντας να απωθήσει τους επιτιθέμενους, ενώ στην πορεία εμπλέκονται και ένστολοι άνδρες. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η κοπέλα είναι εκείνη που τραβάει τα βίντεο του Τσικαλόνε, ο οποίος είναι γνωστός για το... ξεμπρόστιασμα συμμοριών από πορτοφολάδες που κλέβουν τους ανυποψίαστους τουρίστες στο μετρό της πρωτεύουσας της Ιταλίας.
Youtuber and kickboxing champion, Cicalone Simone, savagely beaten by immigrants who rob tourists in Rome. Where is Giorgia Meloni who promised us mass deportations? pic.twitter.com/9ngKKcXn7M— RadioGenoa (@RadioGenoa) November 14, 2025
Simone Ruzzi “Cicalone” riprenderà da subito a difendere le persone in metro.— Francesco 🇮🇹 (@SaP011) November 13, 2025
E dice una cosa molto importante:
“Non bisogna avere paura di questa gente”.
Servono più persone così. pic.twitter.com/b1cI8Dqf9e
Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος Youtuber δέχεται τέτοιου είδους επίθεση, καθώς άλλες δύο φορές έχει γίνει στόχος παρόμοιων ενεργειών.
