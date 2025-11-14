Άγριος ξυλοδαρμός Youtuber στο μετρό της Ρώμης - Του επιτέθηκαν οι πορτοφολάδες που βιντεοσκοπούσε, δείτε βίντεο

«Ήθελαν να με σκοτώσουν» λέει το θύμα της επίθεσης, που έχει γίνει γνωστό στην Ιταλία για τα βίντεο που ανεβάζει στα social media με κλέφτες στο μετρό της Αιώνιας Πόλης