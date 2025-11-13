Ο Χαφτάρ ανεφοδιάζει με καύσιμα τις παραστρατιωτικές δυνάμεις του Σουδάν, λέει αμερικανική ερευνητική ΜΚΟ

Ο ανεφοδιασμός των παραστρατιωτικών δυνάμεων του Σουδάν, αντικατοπτρίζει «τη βαθιά πίστη του Χάφταρ στην κυβέρνηση των Εμιράτων» η οποία είναι «κρίσιμος υποστηρικτής των δυνάμεων» του στρατάρχη, λέει η ΜΚΟ