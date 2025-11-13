Ρωσία: Γυναίκα έβγαλε ματσέτα επειδή δεν της άρεσε το τραγούδι που διάλεξε ο ταξιτζής - Δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ρωσία Μαχαίρι Ταξί Ταξιτζής Τραγούδι

Ρωσία: Γυναίκα έβγαλε ματσέτα επειδή δεν της άρεσε το τραγούδι που διάλεξε ο ταξιτζής - Δείτε βίντεο

Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης η γυναίκα είπε στον ταξιτζή ότι προορισμός της ήταν ένα νεκροταφείο

Ρωσία: Γυναίκα έβγαλε ματσέτα επειδή δεν της άρεσε το τραγούδι που διάλεξε ο ταξιτζής - Δείτε βίντεο
14 ΣΧΟΛΙΑ
Έρευνα της αστυνομίας προκάλεσε βίντεο από επεισόδιο σε ταξί στη Ρωσία με μια γυναίκα να βγάζει ματσέτα επειδή δεν της άρεσε το τραγούδι που είχε επιλέξει ο οδηγός.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Σαμάρα με το τοπικό υπουργείο Εσωτερικών να ανακοινώνει ότι «μια γυναίκα δυσαρεστήθηκε από τη μουσική στο ταξί αλλά ο οδηγός δεν ανταποκρίθηκε. Δευτερόλεπτα αργότερα επανέλαβε τη διαφωνία της κραδαίνοντας μια ματσέτα».

Όπως φαίνεται στα πλάνα, όταν ο ταξιτζής είδε το μεγάλο μαχαίρι, έκλεισε το ραδιόφωνο με τη γυναίκα, στη συνέχεια, να του υποδεικνύει ποιον σταθμό ήθελε να ακούσει.

Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης η γυναίκα είπε στον ταξιτζή ότι προορισμός της ήταν ένα νεκροταφείο.



Χρήστες των ρωσικών social media ζητούν, επίσης, να μην επιβληθεί κάποιο πρόστιμο στον οδηγό του ταξί επειδή έβγαλε τη ζώνη του καθώς πιστεύουν ότι έκανε την κίνηση αυτή προκειμένου να είναι σε θέση να βγει γρήγορα από το όχημα αν υπήρχε κλιμάκωση του επεισοδίου από τη γυναίκα με το μαχαίρι.

Ειδήσεις σήμερα:

Ανάρτηση Καμμένου για τον Σαμαρά με φωτογραφία τους από το παρελθόν: «Ξέρεις εσύ…»

Σοκ στον Ολυμπιακό, ρήξη αχίλλειου τένοντα υπέστη ο Κίναν Έβανς: Θα απουσιάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα από τα παρκέ - Δείτε βίντεο

Το απόρρητο πρόγραμμα των 9 δισ. της CIA στο Αφγανιστάν - «Βομβάρδισαν» με τροποποιημένους σπόρους παπαρούνας για να πλήξουν το εμπόριο ηρωίνης
14 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης