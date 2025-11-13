Φέτος, η Team Garmin Greece γιόρτασε το ορόσημο με συγκινήσεις και μεγάλα αποτελέσματα
Ρωσία: Γυναίκα έβγαλε ματσέτα επειδή δεν της άρεσε το τραγούδι που διάλεξε ο ταξιτζής - Δείτε βίντεο
Ρωσία: Γυναίκα έβγαλε ματσέτα επειδή δεν της άρεσε το τραγούδι που διάλεξε ο ταξιτζής - Δείτε βίντεο
Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης η γυναίκα είπε στον ταξιτζή ότι προορισμός της ήταν ένα νεκροταφείο
Έρευνα της αστυνομίας προκάλεσε βίντεο από επεισόδιο σε ταξί στη Ρωσία με μια γυναίκα να βγάζει ματσέτα επειδή δεν της άρεσε το τραγούδι που είχε επιλέξει ο οδηγός.
Το περιστατικό σημειώθηκε στη Σαμάρα με το τοπικό υπουργείο Εσωτερικών να ανακοινώνει ότι «μια γυναίκα δυσαρεστήθηκε από τη μουσική στο ταξί αλλά ο οδηγός δεν ανταποκρίθηκε. Δευτερόλεπτα αργότερα επανέλαβε τη διαφωνία της κραδαίνοντας μια ματσέτα».
Όπως φαίνεται στα πλάνα, όταν ο ταξιτζής είδε το μεγάλο μαχαίρι, έκλεισε το ραδιόφωνο με τη γυναίκα, στη συνέχεια, να του υποδεικνύει ποιον σταθμό ήθελε να ακούσει.
Χρήστες των ρωσικών social media ζητούν, επίσης, να μην επιβληθεί κάποιο πρόστιμο στον οδηγό του ταξί επειδή έβγαλε τη ζώνη του καθώς πιστεύουν ότι έκανε την κίνηση αυτή προκειμένου να είναι σε θέση να βγει γρήγορα από το όχημα αν υπήρχε κλιμάκωση του επεισοδίου από τη γυναίκα με το μαχαίρι.
I don’t like it… change the music!— Russian Market (@runews) November 12, 2025
🚕 In Russia’s Samara region, a woman pulled out a machete and demanded that her taxi driver change the music.
Police are investigating. pic.twitter.com/vBIGbLJZkc
