Ρομποτικά ταξί βγαίνουν στους αυτοκινητοδρόμους σε Σαν Φρανσίσκο, Φοίνιξ και Λος Άντζελες

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη αναφορικά με τις μετακινήσεις που παρέχονται από πλήρως αυτόνομα οχήματα
Τα ρομποτικά ταξί της νεοφυούς (startup) επιχείρησης Waymo θα μπορούν πλέον να ταξιδεύουν στους αυτοκινητόδρομους του Σαν Φρανσίσκο, του Φοίνιξ και του Λος Άντζελες, σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη αναφορικά με τις μετακινήσεις που παρέχονται από πλήρως αυτόνομα οχήματα.
Στην πόλη όπου ιδρύθηκε, η Waymo προσφέρει ήδη διαδρομές σε μια ζώνη που εκτείνεται μεταξύ του Σαν Φρανσίσκο και του Σαν Χοσέ, ήτοι μια απόσταση 100 χιλιομέτρων.
Σημειώνεται ότι τα ρομποταξί άλλων εταιρειών (Tesla, Zoox και May Mobility) περιορίζονται, προς το παρόν, στην οδήγηση εντός της πόλης και δεν κυκλοφορούν στους αυτοκινητοδρόμους.
Ο όμιλος προβλέπει να προσφέρει αργότερα τις διαδρομές στις λεωφόρους υψηλής ταχύτητας στο Όστιν ή την Ατλάντα, όπου η Waymo παρέχει ήδη υπηρεσίες εντός του αστικού κέντρου.
Waymo will become the first robotaxi provider in the US to offer paid rides on highways without a safety driver, a milestone that positions it to better compete with ride-hailing companies and traditional taxi services https://t.co/3whslAvMjN— Bloomberg (@business) November 12, 2025
